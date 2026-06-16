Lanzan el primer tráiler oficial de ‘Shrek 5’, Eugenio Derbez de nuevo dará voz a burro

Después de varios años de espera, Shrek 5 presentó su primer tráiler oficial y confirmó que el universo del ogro verde volverá a la pantalla grande con una historia completamente nueva que reunirá a los personajes más queridos de la saga. En la versión original en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan para interpretar nuevamente a Shrek, Burro y Fiona, manteniendo las voces que acompañaron a la franquicia desde su debut. Sin embargo, el adelanto en español latino dejó una de las mayores sorpresas para el público de la región: Alfonso Obregón ya no dará voz a Shrek, personaje que interpretó durante años y que se convirtió en uno de los doblajes más reconocidos del cine animado.

¡Ya viene! ¡Una nueva aventura! Disfruta Shrek 5, 2027, solo en cines. #Shrek5 pic.twitter.com/7ygDb0w0tr — Universal Pictures México (@UniversalMX) June 16, 2026

El avance confirma que Eugenio Derbez volverá a interpretar a Burro, uno de los personajes más populares de la franquicia y cuya adaptación al español fue clave para conectar con el público latinoamericano, detalla vanguardia.com En contraste, hasta el momento no se ha revelado quién será el nuevo encargado de prestar su voz a Shrek, una decisión que ha despertado incertidumbre entre los seguidores de la saga. La diferencia también quedó reflejada en el propio tráiler, donde Burro interpreta dos canciones en inglés, dejando de lado las adaptaciones musicales y referencias culturales que caracterizaron las entregas anteriores y que contribuyeron al éxito del doblaje en América Latina.