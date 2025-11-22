Lanzan el tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’

Desde hace varios meses, la producción de la cinta estuvo revelando los actores que forman parte de su elenco oficial, dejando ver algunos rostros nuevos y unas caras ya conocidas, que finalmente se mostraron en acción.

La cinta de Francis Lawrence seguirá la historia de Haymitch Abernathy, personaje interpretado en esta ocasión como Joseph Zada, durante su juventud.

El primer tráiler oficial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha , la quinta entrega de la exitosa saga cinematografía, acaba de ser revelado.

La nueva cinta de Los Juegos del Hambre se sitúa más de dos décadas antes de la primera entrega, antes de que Katniss Everdeen se convirtiera en la heroína de Distrito 12, señala milenio.com

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se lleva a cabo 24 años antes de los eventos de la primera entrega y se centra en Haymitch Abernathy, cuando tenía apenas 16 años y fue seleccionado como tributo del Distrito 12 para competir en Los 50 Juegos del Hambre.

Además de Joseph Zada, también actuán nuevos personajes que se suman al universo de Los Juegos del Hambre, entre ellos Mckenna Grace como Maysilee Donner, Glenn Close como Drusilla Sickle, Elle Fanning como Effie Trinket, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Ralph Fiennes como el Presidente Snow.

Tras darse a conocer su tráiler, también se anunció la fecha de su estreno, el próximo 20 de noviembre del 2026. Las películas están disponibles en Prime Video. Sin embargo, Netflix, HBO Max y Apple TV cuentan también con algunas de estas. También puedes encontrarlas para renta o compra digital.