$!Lanzan el trailer oficial de ‘Angry Birds 3’

Mediante redes sociales, Rovio Entertainment acaba de anunciar oficialmente que los pájaros y cerdos más famosos del mundo de los juegos móviles regresan a la pantalla con una nueva aventura, llena de acción, comedia, la participación de estrellas y la presencia de nuevos personajes.
El trailer muestra que en esta nueva entrega se explora nueva dinámica familiar donde nuestro protagonista Red, el pájaro rojo más icónico de los juegos, tendrá que intentar lidiar con situaciones locales y del día a día; mientras un nuevo peligro amenaza con extinguir todo su mundo, con lo cual la familia de Red tendrá que unirse para poder salvar sus vidas.
La película animada tendrá grandes participaciones especiales, entre ellas se encuentra el famoso Influencer y empresario Mr Beast, mientras que por el lado musical del filme escucharemos a Jisoo, integrante de la banda K-pop BLACKPINK interpretando el tema Sun Showers para la banda sonora, señala elimparcial.com
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Una publicación compartida por The Angry Birds Movie 3 (@angrybirdsmovie)
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The Angry Birds Movie 3 se estrenará en México el 1 de enero de 2027, durante la festividad de año nuevo y se podrá ver solo en cines. Así que hay que estar preparado para entrar a este 2027 con las aves furiosas más conocidas del mundo.
El trailer promete que la película contendrá comedia, aventura y unión familiar por parte de la franquicia de juegos más popular y recordada por todos.