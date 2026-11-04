$!Lanzan el trailer oficial de ‘Angry Birds 3’

Mediante redes sociales, Rovio Entertainment acaba de anunciar oficialmente que los pájaros y cerdos más famosos del mundo de los juegos móviles regresan a la pantalla con una nueva aventura, llena de acción, comedia, la participación de estrellas y la presencia de nuevos personajes.

El trailer muestra que en esta nueva entrega se explora nueva dinámica familiar donde nuestro protagonista Red, el pájaro rojo más icónico de los juegos, tendrá que intentar lidiar con situaciones locales y del día a día; mientras un nuevo peligro amenaza con extinguir todo su mundo, con lo cual la familia de Red tendrá que unirse para poder salvar sus vidas.