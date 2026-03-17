Lanzan el tráiler oficial de ‘Dune parte 3’

El universo de Arrakis está listo para su desenlace. El director Denis Villeneuve presentó el primer tráiler de Dune: Parte Tres, una película que marcará el cierre de su ambiciosa trilogía y que ya genera expectativa por su tono más sombrío y complejo. Inspirada principalmente en la novela Dune Messiah de Frank Herbert, la historia da un giro con un salto temporal de 17 años. Ahora, Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, se ha convertido en emperador y líder mesiánico de los Fremen. Sin embargo, su ascenso ha desatado una guerra santa que se extiende por toda la galaxia.

Villeneuve ha adelantado que esta entrega se centrará en las consecuencias del poder absoluto, mostrando a un Paul que intenta frenar el mismo conflicto que ayudó a provocar, detalla elimparcial.com Uno de los momentos más comentados del tráiler es la aparición de Robert Pattinson como el villano Scytale, un personaje enigmático que apunta a convertirse en una de las piezas centrales del conflicto. También destaca la participación de Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, así como el regreso de Jason Momoa en su papel de Duncan Idaho, ahora bajo una nueva identidad.