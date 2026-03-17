Lanzan el tráiler oficial de ‘Dune parte 3’

El universo de Arrakis está listo para su desenlace. El director Denis Villeneuve presentó el primer tráiler de Dune: Parte Tres, una película que marcará el cierre de su ambiciosa trilogía y que ya genera expectativa por su tono más sombrío y complejo.
Inspirada principalmente en la novela Dune Messiah de Frank Herbert, la historia da un giro con un salto temporal de 17 años.
Ahora, Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, se ha convertido en emperador y líder mesiánico de los Fremen. Sin embargo, su ascenso ha desatado una guerra santa que se extiende por toda la galaxia.
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Villeneuve ha adelantado que esta entrega se centrará en las consecuencias del poder absoluto, mostrando a un Paul que intenta frenar el mismo conflicto que ayudó a provocar, detalla elimparcial.com
Uno de los momentos más comentados del tráiler es la aparición de Robert Pattinson como el villano Scytale, un personaje enigmático que apunta a convertirse en una de las piezas centrales del conflicto.
También destaca la participación de Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, así como el regreso de Jason Momoa en su papel de Duncan Idaho, ahora bajo una nueva identidad.
En el terreno político, Florence Pugh retoma su rol como la princesa Irulan, pieza clave en las alianzas de poder. A pesar de la escala épica, la historia mantiene en el centro la relación entre Paul y Chani, interpretada por Zendaya.
El tráiler deja ver una relación marcada por la distancia y las decisiones políticas, especialmente tras el matrimonio estratégico de Paul con Irulan. Aun así, su conexión sigue siendo fundamental en medio del caos.
Fiel a su estilo, Denis Villeneuve ha apostado por una experiencia cinematográfica de gran escala, con rodaje en formato IMAX y el regreso del compositor Hans Zimmer.
La película tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026, perfilándose como uno de los lanzamientos más importantes del año y el cierre definitivo de una de las sagas de ciencia ficción más influyentes del cine reciente.