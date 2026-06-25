Lanzan el tráiler oficial de ‘Hechizo de amor 2’ con Nicole Kidman y Sandra Bullock

El regreso de una de las películas más queridas de los 90 ya es oficial, el perfil de PopCrave compartió el tráiler de Practical Magic 2, (Hechizo de amor 2) la esperada secuela del clásico de 1998 protagonizado por Sandra Bullock y Nicole Kidman, y la reacción no se hizo esperar: emoción, nostalgia y miles de comentarios celebrando el reencuentro de las hermanas Owens.
La película llegará a cines el 11 de septiembre de 2026, marcando el regreso de ambas actrices a sus icónicos papeles casi tres décadas después.
La historia retoma el universo de la familia Owens, una dinastía de brujas marcada por una antigua maldición que impide encontrar el amor verdadero.
En esta nueva entrega, la narrativa se expande hacia una historia multigeneracional donde las protagonistas enfrentan secretos del pasado, vínculos familiares y sacrificios para intentar romper el hechizo, señala elimparcial.com
Official trailer for ‘Practical Magic 2’ starring Sandra Bullock & Nicole Kidman.In theaters September 11. pic.twitter.com/fkwVb4Lu3t— Pop Crave (@PopCrave)
June 24, 2026
Official trailer for ‘Practical Magic 2’ starring Sandra Bullock & Nicole Kidman.In theaters September 11. pic.twitter.com/fkwVb4Lu3t
La trama se sitúa aproximadamente 25 años después de la primera película e incluye viajes entre Massachusetts y el Reino Unido, además de guiños nostálgicos como las recordadas “midnight margaritas”.
Además del regreso de Sandra Bullock como Sally Owens y Nicole Kidman como Gillian Owens, también vuelven Stockard Channing como Aunt Frances, Dianne Wiest como Aunt Jet.
A ellas se suman nuevos personajes interpretados por Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña, Solly McLeod. En muchos casos, los detalles de sus roles se mantienen bajo reserva.
Practical Magic 2 está dirigida por Susanne Bier y producida por Denise Di Novi junto con las propias Sandra Bullock y Nicole Kidman como productoras ejecutivas, además de la participación de Alice Hoffman, autora del universo literario.
La cinta está basada en elementos del libro The Book of Magic de Hoffman y representa el regreso de Bullock a la pantalla tras varios años de pausa.
El estreno está confirmado como lanzamiento en cines bajo el sello de Warner Bros., con una fecha fijada para el 11 de septiembre de 2026, tras un ligero ajuste en el calendario original.
El tráiler oficial, lanzado el 24 de junio de 2026, muestra a las protagonistas retomando su química intacta, con una estética mágica cargada de simbolismo, tonos otoñales y un cover de Season of the Witch que refuerza el tono místico de la historia.
En redes, el reencuentro de Bullock y Kidman ha sido suficiente para detonar la emoción de los fans de la cinta original, considerada hoy una película de culto.
Desde su estreno en 1998, Practical Magic se ha mantenido como una película de culto gracias a su mezcla de romance, comedia y fantasía, además de su representación del poder femenino y la hermandad.
Después de años de rumores, la secuela finalmente se concretó en 2025 y su rodaje concluyó en septiembre de 2025, consolidándose como uno de los regresos más esperados del cine fantástico.