Lanzan el tráiler oficial de ‘Hechizo de amor 2’ con Nicole Kidman y Sandra Bullock

El regreso de una de las películas más queridas de los 90 ya es oficial, el perfil de PopCrave compartió el tráiler de Practical Magic 2, (Hechizo de amor 2) la esperada secuela del clásico de 1998 protagonizado por Sandra Bullock y Nicole Kidman, y la reacción no se hizo esperar: emoción, nostalgia y miles de comentarios celebrando el reencuentro de las hermanas Owens.

La película llegará a cines el 11 de septiembre de 2026, marcando el regreso de ambas actrices a sus icónicos papeles casi tres décadas después.

La historia retoma el universo de la familia Owens, una dinastía de brujas marcada por una antigua maldición que impide encontrar el amor verdadero.

En esta nueva entrega, la narrativa se expande hacia una historia multigeneracional donde las protagonistas enfrentan secretos del pasado, vínculos familiares y sacrificios para intentar romper el hechizo, señala elimparcial.com