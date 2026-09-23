Lanzan Espinoza Paz y La Fiera de Ojinaga el tema ‘Yo no dije’

Dos grandes nombres del regional mexicano unieron sus estilos y el resultado llegó hasta la cima. Espinoza Paz y La Fiera de Ojinaga alcanzaron el #1 en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard con Yo No Dije, esta fue una de las colaboraciones más esperadas de este año y un lanzamiento que ha marcado un momento importante para ambos artistas.
Yo No Dije nace de la pluma de Espinoza Paz y la identidad musical de La Fiera de Ojinaga. Concebida originalmente como una balada por Espinoza Paz, la canción encontró una nueva forma al fusionarse con el característico sonido norteño-sax de la agrupación.
Ambos artistas imprimieron su esencia en esta colaboración, dando vida a una versión que conserva el sentimiento de la composición original.
Para Espinoza, esta colaboración representa su primera incursión en el sonido norteño-sax, explorando una propuesta distinta dentro de su trayectoria como compositor e intérprete. La participación de La Fiera de Ojinaga aportó el sello que caracteriza a la agrupación y convirtió la canción en una colaboración única.
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El éxito de Yo No Dije se refleja ahora en las listas de Billboard. Con este #1, Espinoza Paz suma su cuarto # 1 en su carrera, consolidando una trayectoria marcada por canciones que se han convertido en referentes dentro del género.
Por su parte, La Fiera de Ojinaga alcanza su quinto #1 en su carrera, reafirmando el crecimiento y la presencia que la agrupación ha venido construyendo dentro del regional mexicano. Este nuevo logro llega en un momento en el que el grupo continúa expandiendo su alcance y llevando el sonido norteño-sax a nuevas audiencias.
Con este #1, ambos artistas suman un nuevo capítulo a sus respectivas carreras y demuestran que la combinación de estilos, cuando parte de una gran canción, puede abrir nuevas posibilidades dentro del regional mexicano.