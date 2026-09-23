Lanzan Espinoza Paz y La Fiera de Ojinaga el tema ‘Yo no dije’

Dos grandes nombres del regional mexicano unieron sus estilos y el resultado llegó hasta la cima. Espinoza Paz y La Fiera de Ojinaga alcanzaron el #1 en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard con Yo No Dije, esta fue una de las colaboraciones más esperadas de este año y un lanzamiento que ha marcado un momento importante para ambos artistas.

Yo No Dije nace de la pluma de Espinoza Paz y la identidad musical de La Fiera de Ojinaga. Concebida originalmente como una balada por Espinoza Paz, la canción encontró una nueva forma al fusionarse con el característico sonido norteño-sax de la agrupación.

Ambos artistas imprimieron su esencia en esta colaboración, dando vida a una versión que conserva el sentimiento de la composición original.

Para Espinoza, esta colaboración representa su primera incursión en el sonido norteño-sax, explorando una propuesta distinta dentro de su trayectoria como compositor e intérprete. La participación de La Fiera de Ojinaga aportó el sello que caracteriza a la agrupación y convirtió la canción en una colaboración única.