Lanzan fecha de estreno en cines de la nueva versión del live action de ‘Street Fighters’

La película que dirige Kitao Sakarai se ambienta en 1993, los luchadores callejeros distanciados Ryu y Ken, quienes son interpretados por los actores Andrew Koji y Noah Centineo, son lanzados de nuevo al combate.

Lo que comenzó como serie de juegos de lucha se convirtió en una de las franquicias multimedia japonesa más exitosas de la compañía Capcom junto a personajes como Ryu, Ken, Chun Li, Sagat, Blanka, Cammy y Akuma , quienes ahora hacen su debut en el live action de 2026.

Los icónicos personajes del clásico juego de peleas Street Fighter , se trasladan a las salas de cine en el estreno de su película el 15 de octubre.

Callina Liang, bajo el personaje de Chun Li, los recluta para el próximo torneo mundial de guerreros, un enfrentamiento brutal de puños, señala elimparcial.com

Paramount Pictures en conjunto con Legendary revelaron el tráiler oficial de la película, el avance muestra la participación de luchadores de la vida real como las superestrellas de la WWE, Cody Rhodes, Roman Reings, así como actores de Hollywood como Jason Momoa, Mel Jarnson, Andrés Shulz, Rayna Vallandingham, entre otros.

El avance también muestra una cantidad de escenas de acción y combate, patadas giratorias y una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado, elementos fundamentales de la saga que la hicieron de las favoritas durante los 80.

Street Fighter debutó como videojuego en 1987. El primer título de la franquicia sólo contó con 12 personajes. Street Fighter 2026 es la tercera película de acción real de la franquicia.

De acuerdo a sus sinopsis, la nueva película basada en la saga de videojuegos, está ambientada en 1993, los alejados Street Fighters Ryu y Ken Masters son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un feroz encuentro de puños y mucha furia.

Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados. Y si no lo hacen... ¡fin de la partida!