Lanzan galletas Oreo y BTS una edición limitada de este snack en México

Fans de Oreo y BTS, prepárense: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook se unen a la galleta número 1 del mundo para lanzar las Galletas Oreo & BTS Edición Limitada, con sabor a panqueque de azúcar morena, creadas por BTS y dedicadas a sus fans. Esta colaboración dará inicio a un divertido movimiento global en más de 80 mercados con BTS y la marca Oreo. Esta asociación es la expresión más reciente de la estrategia de la marca para irrumpir en el competitivo mercado de los snacks, a través de colaboraciones que solo Oreo puede ofrecer. Junto a la realeza del pop, BTS, está transformando su icónica galleta y su delicioso sabor en una conversación global que da vida a nuestra diversión, desata la emoción de los fans y, en última instancia, marca tendencia cultural.

El resultado es una creación de sabor profundamente personal que llega a una audiencia global. Las Galletas Oreo & BTS Edición Limitada están rellenas de una crema dulce que reinterpreta los sabores del hotteok, un panqueque caliente relleno de azúcar morena, popular en los mercados callejeros coreanos. BTS guarda recuerdos de infancia no solo de comer hotteok, sino también galletas Oreo, lo que hace de esta una colaboración profundamente significativa que coloca una parte de su herencia coreana dentro de una galleta icónica que siempre han amado. La agrupación plasmó su amor por ARMY en el diseño de esta colaboración especial.

BTS presume su colaboración con la famosa galleta.

En el marco de su 13 aniversario, las Galletas Oreo & BTS Edición Limitada llegan al mercado mexicano en dos versiones: una con 13 y otra con 9 grabados únicos creados por la banda. Los diseños incluyen los nombres de los integrantes, el icónico light stick y tres galletas que forman un mensaje oculto para el fandom. Ambas presentaciones se podrán adquirir en tiendas de conveniencia y autoservicio, con opciones de relleno del mismo sabor: en crema blanca y crema blanca con beige. Mientras que los grabados únicos de las galletas Oreo celebran al fandom de BTS, el diseño de los empaques de las galletas es un vibrante homenaje a la icónica cultura de los mercados callejeros de Corea del Sur, un bullicioso tapiz de imágenes, sonidos y deliciosa comida como el hotteok. Desde el momento en que los fans sostienen el paquete, la marca los invita a probar la energía y la emoción que son una parte clave de la experiencia surcoreana. Inspirado en la tradición de intercambio de cartas de BTS y previo al lanzamiento de este producto, la marca movilizó a los fans de Oreo y BTS para crear la carta de amor más grande del mundo para BTS.

Las Galletas Oreo & BTS Edición Limitada están rellenas de una crema dulce que reinterpreta los sabores del hotteok, un panqueque caliente relleno de azúcar morena, popular en los mercados callejeros coreanos