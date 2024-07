El Comité Olímpico Internacional (COI) presentó la canción oficial de los Juegos Olímpicos Paris 2024, titulada Hello World (Song of the Olympics), la cual es interpretada por los cantantes Gwen Stefani y Anderson Paak.

El COI reveló que esta colaboración junto a Coca Cola tiene como objetivo inspirar la grandeza cotidiana entre atletas y fans, no solo para los Juegos en París, sino también para futuras ediciones del evento deportivo más importante del mundo.

La canción Hello World fue escrita y producida por Ryan Tedder, integrante de One Republic, e interpretada por Gwen Stefani y el productor y compositor Anderson Paak, quien también colaboró en la letra, detalla unotv.com