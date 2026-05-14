Lanzan Hombres G su documental ‘Los mejores años de nuestra vida’

Entre imágenes inéditas, videos personales y recuerdos que van desde bares de barrio en Madrid hasta estadios repletos en Latinoamérica, Los Mejores Años de Nuestra Vida reconstruye la historia de Hombres G, una banda que, generación tras generación, sigue manteniendo una conexión muy particular con su público. La película documental, original Movistar Plus+, fue dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y se estrenó el 8 de mayo en cines de España. Incorpora testimonios de artistas como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carín León y Carlos Rivera que hablaron de la influencia de su música en sus vidas y más allá. Por ahora no hay fecha de estreno para Estados Unidos y Latinoamérica.

El proyecto también incluye una nueva canción homónima, lanzada el pasado 30 de abril, y una gira del mismo título que comienza esta primavera en España y llegará en octubre a América Latina, detalla billboard.com Incluida este año en la lista de Billboard de las 50 Mejores Bandas de Rock en Español de Todos los Tiempos, Hombres G se formó en Madrid en 1982 y rápidamente puso a saltar a jóvenes a ambos lados del Atlántico con temas contagiosos como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, Venezia y El ataque de las chicas cocodrilo. Su estilo fresco y desenfadado no solo marcó tendencia, sino que se volvió un clásico del pop rock de España, con ritmos alegres impulsados por guitarras, letras graciosas y la inconfundible voz de David Summers.