Lanzan Hombres G su documental ‘Los mejores años de nuestra vida’

Entre imágenes inéditas, videos personales y recuerdos que van desde bares de barrio en Madrid hasta estadios repletos en Latinoamérica, Los Mejores Años de Nuestra Vida reconstruye la historia de Hombres G, una banda que, generación tras generación, sigue manteniendo una conexión muy particular con su público.
La película documental, original Movistar Plus+, fue dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y se estrenó el 8 de mayo en cines de España.
Incorpora testimonios de artistas como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carín León y Carlos Rivera que hablaron de la influencia de su música en sus vidas y más allá. Por ahora no hay fecha de estreno para Estados Unidos y Latinoamérica.
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El proyecto también incluye una nueva canción homónima, lanzada el pasado 30 de abril, y una gira del mismo título que comienza esta primavera en España y llegará en octubre a América Latina, detalla billboard.com
Incluida este año en la lista de Billboard de las 50 Mejores Bandas de Rock en Español de Todos los Tiempos, Hombres G se formó en Madrid en 1982 y rápidamente puso a saltar a jóvenes a ambos lados del Atlántico con temas contagiosos como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, Venezia y El ataque de las chicas cocodrilo.
Su estilo fresco y desenfadado no solo marcó tendencia, sino que se volvió un clásico del pop rock de España, con ritmos alegres impulsados por guitarras, letras graciosas y la inconfundible voz de David Summers.
Cuatro décadas después, mantiene su formación intacta, Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra y teclados) y Javi Molina (batería) y sigue girando continuamente.
A continuación, cinco cosas que aprendimos del documental Los Mejores Años de Nuestra Vida.
Hombres G casi termina llamándose de cualquier otra forma
Antes de decidirse por el nombre definitivo, la banda llegó a considerar opciones tan disparatadas como Bonito Redford, Chorizamen de Pus o Dos Hombres y Un Vespino. Hombres G terminó imponiéndose casi por descarte, inspirado en una vieja película estadounidense de cine negro.
La película recuerda el concierto de Hombres G del 19 de octubre de 1984 en la Sala Autopista de Madrid, pensado casi como un último intento antes de dejar la música.
Javier Molina se desmayó por la borrachera, a David Summers se le rompió el cable del bajo y la propia banda recuerda aquella noche como un auténtico desastre. Al día siguiente recibieron la llamada de Paco Martín, fundador del sello independiente Twins, quien decidió apostar por ellos.
Luis Vaquero, el locutor de Los 40 Principales, recuerda cómo una fan apareció de madrugada en la emisora con un cassette de Devuélveme a mi chica. La puso al aire y la centralita telefónica colapsó. Dani Mezquita tenía anotada la fecha en una agenda: 2 de abril de 1985.
Los Mejores Años de Nuestra Vida muestra el desgaste que hubo alrededor del fenómeno de las fans y la exposición constante de la banda. Hubo momentos especialmente duros: amenazas, objetos lanzados al escenario y distintos problemas de salud y ansiedad que atravesaron sus integrantes tras bambalinas.
Con el paso de los años, ese desgaste también terminó afectando la motivación del grupo y llevó a la separación de Hombres G en los años 90.
La vuelta de Hombres G en 2002 empezó como una propuesta de Warner México, pero cuando los cuatro músicos se volvieron a ver después de casi una década sin hablarse, descubrieron que era como si no hubiera pasado el tiempo.
Desde entonces no han parado, y hoy transmiten la sensación de una banda que, más de 40 años después, sigue viviendo esta historia con la ilusión de los primeros años.
La película llega justo antes de la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, que comienza el 16 de mayo en Albacete, España. En octubre llegará a Latinoamérica con paradas en México, Colombia y Perú, antes de cerrar el año con dos noches consecutivas en el Movistar Arena de Madrid.