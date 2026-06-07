Lanzan J Balvin y Casio un reloj-anillo de edición limitada

La nueva colaboración de J Balvin con Casio es realmente única. El lanzamiento, que llegó el 4 de junio, es esencialmente un reloj en miniatura que cualquiera puede usar en su dedo como un anillo. Lo genial es que esta pieza diminuta realmente funciona como un reloj y cronómetro. Casio comenzó a fabricar relojes-anillo en 2024, pero nada en su línea se compara con este modelo colaborativo con el cantante de Omerta. Con un precio de 200 dólares, este elegante híbrido de reloj y anillo viene en tono dorado con un acabado de ladrillo en la cara del reloj. Piedras de imitación decoran el frente, ofreciendo un acabado brillante y opulento. Es un artículo único y de edición limitada que no se podrá encontrar en otros fabricantes de relojes, señala billboard.com

En las imágenes de la campaña, Balvin luce esta joya como un anillo de meñique, una opción llamativa cuando se lleva sola. También puede combinarse perfectamente con anillos de estilo más delicado. Si estás buscando una pieza de relojería interesante y con factor sorpresa, esta debería ser tu primera opción. Entre sus funcionalidades incluye formatos de 12/24 horas y un calendario automático, lo que significa que la joya se ajustará automáticamente para tener en cuenta los días finales de mes o los años bisiestos, para que no tenga que preocuparse por nada. El estilo híbrido también cuenta con una luz LED que hace que los números en la cara del reloj sean más visibles.

El anillo viene en tono dorado con un acabado de ladrillo en la cara del reloj.