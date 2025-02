Lanzan Jesse y Joy nueva canción ‘Accidente’ junto a Elsa y Elmar

Accidente nació en una sesión de composición en la que una conversación sincera sobre el desamor se transformó en una letra poderosa. “El amor es como un accidente, no lo ves hasta verlo de frente”, dice uno de sus versos, encapsulando la esencia de esta colaboración, informó milenio.com.

Para Jesse & Joy, unir sus voces con Elsa y Elmar fue una conexión natural.

“Desde el primer momento sentimos que estábamos creando algo especial. Accidente captura esa sensación de estar en medio de una historia que no sabes cómo terminó así. Nos emociona compartir esta canción con Elsa, quien ha traído su sensibilidad única a esta colaboración”, expresaron los hermanos.

Elsa Carvajal, la mente detrás de Elsa y Elmar, ve en este tema un punto de inflexión en su carrera.

“El tema es una de esas canciones que siento que me encontré en el momento perfecto, y tener la oportunidad de crearla junto a Jesse y Joy es un verdadero sueño cumplido. Ellos no solo son referentes del pop, sino que también fueron quienes, de alguna manera, me enseñaron a amar y entender este género desde que era una adolescente. La colaboración se dio de forma tan natural que parecía magia”, expresó Elsa.

El video musical de Accidente mantiene la esencia de la canción: sin artificios, sin distracciones. Grabado en Casa de Copas, el mismo lugar donde nació la composición, el video presenta a los artistas interpretando la canción en su estado más puro, permitiendo que la fuerza de la letra y la interpretación hablen por sí solas.

Elsa y Elmar es un proyecto musical colombiano liderado por la cantautora Elsa Carvajal. Su estilo fusiona géneros como el pop, el folk y la música electrónica, creando un sonido único y contemporáneo.

Desde su formación, han ganado reconocimiento por sus letras poéticas y emotivas, así como por su capacidad para conectar con el público a través de melodías envolventes.

La música de Elsa y Elmar aborda temas como el amor, la introspección y la búsqueda de la identidad, lo que les ha permitido construir una base de seguidores leales en la escena musical latinoamericana.