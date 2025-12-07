Lanzan ‘La Gran Señora’, álbum póstumo de Jenni Rivera

No hay muchos detalles al respecto del álbum, pero todo indica que son grabaciones que Jenni Rivera realizó en 2009, antes de su muerte, las cuales fueron recopiladas y están listas para su lanzamiento en plataformas digitales.

Este álbum, que desde hace varias semanas fue anunciado en las redes sociales de la cantante de banda, había sido anunciado para estrenarse el viernes, si embargo, parece que se anticipó su lanzamiento de último momento.

La Gran Señora , el álbum póstumo de Jenni Rivera ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El disco fue lanzado el 4 de diciembre.

“En el 2009 Jenni nos dejó su voz. Hoy le agregamos la banda. El legado continúa”, fue el texto con el que se anunció este nuevo álbum, señala milenio.com.

Esta nueva producción es una versión con banda, del lanzado por Jenni Rivera hace 16 años acompañada de mariachis. ”Han pasado 13 años desde el fallecimiento de mi madre, y el amor y apoyo que continúa recibiendo siguen siendo verdaderamente conmovedores”, señala Jacqie Rivera, hija de Jenni, en un comunicado.

“Su legado sigue vivo gracias a cada uno de ustedes. Hoy tengo el honor de compartir un momento que se siente como un círculo completo”agregó.

En total, ‘La Gran Señora’ cuenta con 13 temas; aquí te dejamos la lista de canciones que incluye el nuevo álbum de Jenni Rivera.

Yo soy una mujer, Por qué no le calas, Estaré contigo cuando triste estés, Déjame volver contigo, La cara bonita, Ya lo sé, Ni princesa ni esclava, No llega el olvido, Amaneciste conmigo, La Escalera, La gran señora, Amarga Navidad, Estaré contigo cuando triste estés (Versión Español.

El lanzamiento de ‘La Gran Señora’ estuvo acompañado de un extenso mensaje, firmado por Jenni Rivera.

“Como siempre, primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder grabar mi voz, mi música, mis experiencias, y así poder ofrecérselas a mi público. Le agradezco de la misma manera todas las experiencias que me permite pasar, buenas o malas. Pues a través de esas experiencias he podido crecer y madurar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, incluso hasta vocalmente. Esta mujer está viviendo una etapa nueva en su vida.Corintios 13:11 dice: Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme adulto, dejé atrás lo que era propio de un niño. Bienvenidos a la nueva etapa de mi vida.

Bienvenidos a una nueva esperanza y una nueva ilusión. Bienvenidos a la etapa de “La Gran Señora”. Este disco es muy importante para mí. Fue grabado en la primera semana de Octubre 2009. Lo grabé con mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho cariño y mucha pasión. Espero que puedan escuchar exactamente eso en cada canción interpretada. Doy gracias a Dios por cada músico que participó en la grabación de este disco. Mi público, gracias por su preferencia. Gracias por cada disco que han comprado mío, por invertir en cada boleto a cada presentación, por cada voto cuando yo lo necesito. Gracias por estar conmigo siempre. Ustedes “acompletan” mi existir. Love you all, Jenni”, dice el mensaje.