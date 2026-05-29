Lanzan ‘La niña futbolista’, canción para el Mundial 2026, con Julieta Venegas

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue sumando actividades culturales y deportivas en México. Durante la Mañanera del Pueblo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó una nueva versión de la canción La niña futbolista, originalmente compuesta por el grupo Patita de Perro.
La nueva interpretación corre a cargo de la cantante Julieta Venegas, acompañada por un ensamble coral integrado por jóvenes del Conservatorio de Música, en una propuesta que busca impulsar mensajes de inclusión y participación femenina dentro del deporte.
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Uno de los fragmentos más destacados de la canción es la frase: “Las mujeres de hoy todo pueden ser”, línea que forma parte del coro principal y que plantea una reflexión sobre los estereotipos que históricamente han rodeado al futbol femenil, señala vanguardia.com
La presentación forma parte de las actividades oficiales previas a la Copa Mundial 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.
Julieta Venegas interpreta la nueva versión. La canción fue creada originalmente por Patita de Perro· Participaron jóvenes del Conservatorio de Música.
La reinterpretación de La niña futbolista también llega en un momento donde el futbol femenil mexicano ha ganado mayor presencia tanto en medios como en competencias profesionales.
Desde la creación de la Liga MX Femenil, el interés por el futbol practicado por mujeres creció considerablemente y abrió nuevos espacios para niñas y jóvenes interesadas en desarrollarse dentro de este deporte.
La canción presentada por Cultura busca precisamente reforzar esa idea que el futbol puede ser practicado por cualquier persona sin importar género, origen o edad.
En el evento, autoridades federales relacionaron este tipo de proyectos culturales con el objetivo de convertir al Mundial 2026 en una experiencia social más amplia y no solamente deportiva.
Además de actividades musicales, el Gobierno federal impulsa campañas relacionadas con convivencia, participación juvenil y acceso al deporte en comunidades del país.