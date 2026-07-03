$!Lanzan las primeras imágenes de la serie de Timbiriche

La historia de una de las agrupaciones más importantes del pop en español llegará a la pantalla. ViX anunció el desarrollo de Timbiriche, una serie inspirada en el fenómeno del grupo mexicano que, desde su debut en la década de los ochenta, se convirtió en un fenómeno musical y cultural para varias generaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la producción recorrerá los orígenes, la evolución y el ascenso de la agrupación, mostrando los sueños, retos, triunfos y conflictos que enfrentaron los jóvenes artistas que formaron parte del proyecto. La historia explorará, además, cómo un grupo infantil terminó convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la música pop en español.

Salen a la luz las primeras imagen de la serie de Timbiriche, que se verá por VIX pic.twitter.com/ct8TNTne3z — Vaya Vaya (@vayavayatv) July 2, 2026

La serie, producida por El Estudio, combinará nostalgia, momentos musicales emblemáticos y el detrás de cámaras de un fenómeno que trascendió los escenarios y la televisión para convertirse en parte de la cultura popular latinoamericana, detalla quien.com Timbiriche fue creado en 1982 por el productor Luis de Llano Macedo, inspirado en el éxito de agrupaciones infantiles como Parchís. La primera alineación estuvo integrada por Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Erik Rubín y Sasha Sokol, aunque a lo largo de los años el grupo vivió múltiples cambios de integrantes.

Lo que comenzó como un proyecto dirigido al público infantil evolucionó rápidamente hacia una propuesta juvenil que acompañó en su crecimiento a sus integrantes y sus seguidores. Esa transformación quedó reflejada tanto en su sonido como en las letras de sus canciones y en la imagen del grupo. A lo largo de su historia, Timbiriche lanzó éxitos como Hoy tengo que decirte papá, La vida es mejor cantando, Con todos menos conmigo, Muriendo lento, Besos de ceniza, Ámame hasta con los dientes y Si no es ahora, temas que marcaron la década de los ochenta y principios de los noventa.

Lo que comenzó como un proyecto dirigido al público infantil evolucionó rápidamente hacia una propuesta juvenil

Además de sus logros musicales, la agrupación se convirtió en una plataforma para el desarrollo artístico de varios de sus integrantes, quienes posteriormente consolidaron exitosas carreras como solistas, actores, conductores y productores, convirtiéndose en algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano. Tras su separación en 1994, Timbiriche ha protagonizado diversos reencuentros. El más exitoso ocurrió en 2007 con motivo de su 25 aniversario, mientras que en 2017 volvió a los escenarios para celebrar sus 35 años con una gira que reunió a buena parte de sus integrantes más emblemáticos.

La bioserie recorrerá toda la historia de la agrupación.