Lanzan los reguetoneros venezolanos Chyno y Nacho el tema ‘D’ Lejitos’

Chyno y Nacho continúan celebrando su regreso como dúo con el estreno del video oficial de D’Lejitos, su colaboración con la reconocida cantante y compositora venezolana Elena Rose.
El videoclip estará disponible a partir de hoy a través de sus canales oficiales de YouTube.
D’Lejitos forma parte de Radio Venezuela, el proyecto discográfico con el que Chyno y Nacho regresaron para reconectar con sus raíces y rendir homenaje al talento, la identidad y la cultura venezolana. La canción reúne a tres referentes de distintas generaciones en una propuesta cargada de sensibilidad, nostalgia y emoción.
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Una publicación compartida por Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho)
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El video, filmado en Medellín, Colombia, presenta una mirada visual íntima y emotiva que acompaña la esencia de la canción.
La química artística entre Chyno, Nacho y Elena Rose se convierte en el hilo conductor de una historia que habla de esas conexiones que, incluso en la distancia, permanecen intactas.
Con este lanzamiento, Chyno y Nacho siguen ampliando el universo audiovisual de Radio Venezuela y consolidando una nueva etapa en su trayectoria, marcada por el reencuentro con su público, las colaboraciones entre artistas venezolanos y la celebración de una historia musical que ha acompañado a varias generaciones.
Por su parte, Elena Rose aporta al tema su sensibilidad como intérprete y compositora, sumándose a una colaboración que une experiencias, sonidos y emociones bajo una misma identidad venezolana.
El video oficial de D’Lejitos ya está disponible en sus canales oficiales.
Chyno y Nacho es el dúo venezolano formado por Jesús Miranda (Chyno) y Miguel Ignacio Mendoza (Nacho). Con el transcurso del tiempo se consolidaron como uno de los proyectos más sólidos del pop tropical latinoamericano.
Con éxitos como Mi Niña Bonita, Tu Angelito y Me Voy Enamorando, y un Grammy Latino a mejor álbum de música urbana. Radio Venezuela marca su retorno más esperado y su declaración más personal.