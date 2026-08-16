Lanzan los reguetoneros venezolanos Chyno y Nacho el tema ‘D’ Lejitos’

Chyno y Nacho continúan celebrando su regreso como dúo con el estreno del video oficial de D’Lejitos, su colaboración con la reconocida cantante y compositora venezolana Elena Rose. El videoclip estará disponible a partir de hoy a través de sus canales oficiales de YouTube. D’Lejitos forma parte de Radio Venezuela, el proyecto discográfico con el que Chyno y Nacho regresaron para reconectar con sus raíces y rendir homenaje al talento, la identidad y la cultura venezolana. La canción reúne a tres referentes de distintas generaciones en una propuesta cargada de sensibilidad, nostalgia y emoción.

El video, filmado en Medellín, Colombia, presenta una mirada visual íntima y emotiva que acompaña la esencia de la canción. La química artística entre Chyno, Nacho y Elena Rose se convierte en el hilo conductor de una historia que habla de esas conexiones que, incluso en la distancia, permanecen intactas. Con este lanzamiento, Chyno y Nacho siguen ampliando el universo audiovisual de Radio Venezuela y consolidando una nueva etapa en su trayectoria, marcada por el reencuentro con su público, las colaboraciones entre artistas venezolanos y la celebración de una historia musical que ha acompañado a varias generaciones.