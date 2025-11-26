Lanzan Lucero y Manuel Mijares nueva versión del tema ‘Nena’, de Diego Verdaguer

El legado del maestro Diego Verdaguer sigue marcando generaciones. En un acontecimiento musical que une historia, talento y emoción, se presenta la nueva versión de Nena, uno de los éxitos más icónicos del cantautor argentino, ahora reimaginado en una colaboración sin precedentes junto a Mijares y Lucero Mijares.
Esta versión renovada no es solo una canción: es un puente emocional que cruza épocas. Gracias a la tecnología y a una producción impecable, la inconfundible voz de Diego Verdaguer revive para fusionarse con la fuerza interpretativa de Manuel Mijares, amigo cercano y gran figura de la balada en español, y con la frescura juvenil de Lucero Mijares, una de las voces emergentes más queridas del pop romántico actual.
Nena vuelve para celebrarse, para sentirse viva y para recordarnos que la música que nace del corazón perdura para siempre.
Esta nueva versión mantiene el encanto seductor y romántico que convirtió a Nena en un clásico en los años 80, pero se enriquece con arreglos contemporáneos que permiten brillar a cada intérprete.
El tema ya está disponible en plataformas digitales. El video oficial, cargado de emotividad y detalles visuales que honran este encuentro artístico, se estreno simultáneamente en el canal de YouTube de Diego Verdaguer.
Diego Verdaguer fue un destacado cantautor y músico argentino, nacido el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires y fallecido el 27 de enero de 2022. Con una carrera que abarcó varias décadas, Verdaguer se destacó por su estilo romántico y su capacidad para fusionar géneros como la balada, el pop y la música ranchera.
Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como La Ladrona, Volveré y El Pasadiscos. A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos premios y reconocimientos, consolidándose como una figura emblemática de la música en español.
Además de su carrera musical, Verdaguer también fue productor y empresario, dejando un legado significativo en la industria musical. Su voz y sus letras continúan resonando en el corazón de sus seguidores.