Lanzan Lucero y Manuel Mijares nueva versión del tema ‘Nena’, de Diego Verdaguer

Esta versión renovada no es solo una canción: es un puente emocional que cruza épocas. Gracias a la tecnología y a una producción impecable, la inconfundible voz de Diego Verdaguer revive para fusionarse con la fuerza interpretativa de Manuel Mijares, amigo cercano y gran figura de la balada en español, y con la frescura juvenil de Lucero Mijares, una de las voces emergentes más queridas del pop romántico actual.

El legado del maestro Diego Verdaguer sigue marcando generaciones. En un acontecimiento musical que une historia, talento y emoción, se presenta la nueva versión de Nena, uno de los éxitos más icónicos del cantautor argentino, ahora reimaginado en una colaboración sin precedentes junto a Mijares y Lucero Mijares.

Nena vuelve para celebrarse, para sentirse viva y para recordarnos que la música que nace del corazón perdura para siempre.

Esta nueva versión mantiene el encanto seductor y romántico que convirtió a Nena en un clásico en los años 80, pero se enriquece con arreglos contemporáneos que permiten brillar a cada intérprete.

El tema ya está disponible en plataformas digitales. El video oficial, cargado de emotividad y detalles visuales que honran este encuentro artístico, se estreno simultáneamente en el canal de YouTube de Diego Verdaguer.

Diego Verdaguer fue un destacado cantautor y músico argentino, nacido el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires y fallecido el 27 de enero de 2022. Con una carrera que abarcó varias décadas, Verdaguer se destacó por su estilo romántico y su capacidad para fusionar géneros como la balada, el pop y la música ranchera.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como La Ladrona, Volveré y El Pasadiscos. A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos premios y reconocimientos, consolidándose como una figura emblemática de la música en español.

Además de su carrera musical, Verdaguer también fue productor y empresario, dejando un legado significativo en la industria musical. Su voz y sus letras continúan resonando en el corazón de sus seguidores.