Lanzan Maluma y Kany García el tema romántico ‘1+1’

La estrella global Maluma y la cantautora puertorriqueña Kany García se sumergen en la salsa para presentar su primera colaboración titulada 1+1. En este encuentro de mundos, los artistas exploran las relaciones amorosas, invitando a los oyentes a entregarse a la pasión, a navegar por profundidades emocionales y dejar de lado la culpa. El tema fue grabado en Turks and Caicos y Miami, y el videoclip fue rodado en Medellín y dirigido por Stillz.

La canción propone un juego de seducción directo y sin rodeos, donde el deseo se vive puertas adentro y la ecuación del amor se resuelve sin prejuicios. La voz inconfundible de Maluma se fusiona con la profundidad lírica y sensible de Kany García, logrando una química vocal que fluye con naturalidad y eleva el mensaje del tema. 1+1 también funciona como un puente cultural entre Colombia y Puerto Rico, con una identidad latina marcada por el ritmo, la emoción y la autenticidad. Escrita y producida en Turks and Caicos y Miami, la canción reúne a un equipo de primer nivel encabezado por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, Ily Wonder, MadMusick, Jonathan Rivera y Richi López, señala rollingstone.com