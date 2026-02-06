Lanzan Maluma y Kany García el tema romántico ‘1+1’

La estrella global Maluma y la cantautora puertorriqueña Kany García se sumergen en la salsa para presentar su primera colaboración titulada 1+1.
En este encuentro de mundos, los artistas exploran las relaciones amorosas, invitando a los oyentes a entregarse a la pasión, a navegar por profundidades emocionales y dejar de lado la culpa. El tema fue grabado en Turks and Caicos y Miami, y el videoclip fue rodado en Medellín y dirigido por Stillz.
La canción propone un juego de seducción directo y sin rodeos, donde el deseo se vive puertas adentro y la ecuación del amor se resuelve sin prejuicios. La voz inconfundible de Maluma se fusiona con la profundidad lírica y sensible de Kany García, logrando una química vocal que fluye con naturalidad y eleva el mensaje del tema.
1+1 también funciona como un puente cultural entre Colombia y Puerto Rico, con una identidad latina marcada por el ritmo, la emoción y la autenticidad.
Escrita y producida en Turks and Caicos y Miami, la canción reúne a un equipo de primer nivel encabezado por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, Ily Wonder, MadMusick, Jonathan Rivera y Richi López, señala rollingstone.com
Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)
El videoclip, grabado en Medellín y dirigido por Stillz, acompaña el espíritu de la canción con una propuesta visual cargada de simbolismo y sabor local. La historia gira en torno a la preparación de una bandeja paisa, con una estética analógica, dinámica y llena de texturas que dialogan con el pulso de la salsa.
La presencia de Kany no solo oxigena el tema, sino que también subraya un momento de mayor madurez artística en el que el colombiano parece más interesado en explorar matices y nuevas narrativas, apoyándose en ritmos clásicos y autóctonos.
El resultado es una canción que mira hacia adelante, marcando un punto de inflexión discreto pero significativo en esta nueva etapa de su carrera.
El videoclip destaca además por su cuidada factura visual y una selección de planos precisos y elegantes, algo esperable tratándose del director colombo-estadounidense. El resultado es un viaje visual que celebra la cotidianidad y la cultura colombiana a través de ingredientes naturales, gestos simples y escenas domésticas que conectan lo íntimo con lo identitario.