$!Lanzan Mariano Barba y Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga nuevo sencillo

Mariano Barba y la agrupación Banda Estrellas De Sinaloa de Germán Lizárraga estrenan hoy su colaboración musical “Cómo Pudiste”. El sencillo de regional mexicano, que explora el desamor y la traición, ya está disponible en plataformas digitales y estaciones de radio.

La canción “Cómo Pudiste” se presenta como una pieza clave dentro del género regional mexicano, abordando con intensidad los contrastes del desamor. La letra explora el profundo dolor de la traición y la dignidad de un orgullo herido, elementos recurrentes y valorados en este estilo musical.

El tema expone un reclamo honesto y punzante, donde el protagonista cuestiona la capacidad de su pareja para desechar promesas, besos y una vida entera compartida, optando por marcharse con otra persona.

Esta colaboración marca un punto de encuentro entre un cantautor con una consolidada trayectoria en la música regional y una agrupación musical con una rica historia y reconocimiento.