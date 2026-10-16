$!Lanzan Mariano Barba y Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga nuevo sencillo

Mariano Barba y la agrupación Banda Estrellas De Sinaloa de Germán Lizárraga estrenan hoy su colaboración musical “Cómo Pudiste”. El sencillo de regional mexicano, que explora el desamor y la traición, ya está disponible en plataformas digitales y estaciones de radio.
La canción “Cómo Pudiste” se presenta como una pieza clave dentro del género regional mexicano, abordando con intensidad los contrastes del desamor. La letra explora el profundo dolor de la traición y la dignidad de un orgullo herido, elementos recurrentes y valorados en este estilo musical.
El tema expone un reclamo honesto y punzante, donde el protagonista cuestiona la capacidad de su pareja para desechar promesas, besos y una vida entera compartida, optando por marcharse con otra persona.
Esta colaboración marca un punto de encuentro entre un cantautor con una consolidada trayectoria en la música regional y una agrupación musical con una rica historia y reconocimiento.
La unión de estos talentos busca ofrecer una propuesta que resuene fuertemente con las emociones del público, consolidando la relevancia de este género en la escena musical actual y destacando la versatilidad interpretativa de ambos artistas. El lanzamiento refuerza la tradición de temas con alto contenido emocional.
La narrativa de la canción expresa la vulnerabilidad de un hombre que se reconoce “llorando como un niño”, confrontando la frialdad del abandono. Sin embargo, también proyecta la fuerza de quien, a pesar del profundo dolor, exige respuestas claras ante la situación, según se desprende de la interpretación de los artistas en el tema. Julio Lizárraga dirigió y realizó los arreglos musicales, integrando el estilo interpretativo de Mariano Barba con la potencia, armonía y tradición sonora característica de Banda Estrellas De Sinaloa, garantizando una producción de calidad.
El tema cuenta con el respaldo de altos estándares de producción bajo el sello discográfico Luz Record, una compañía que ha demostrado compromiso con la calidad en el ámbito regional mexicano.
La dirección y los arreglos musicales estuvieron a cargo de Julio Lizárraga, quien logró amalgamar a la perfección el estilo de Barba con la potencia y la armonía tradicional de la banda. Esta fusión se percibe en cada nota y arreglo, ofreciendo una experiencia auditiva completa.
“Cómo Pudiste” se encuentra disponible para su escucha y descarga a partir en las principales plataformas digitales de música, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube Music y Amazon Music. Además, el sencillo ya se distribuye a las estaciones de radio, buscando alcanzar a una audiencia amplia en todo el territorio nacional y más allá.