Lanzan Marisela y La Adictiva, nueva versión del tema ‘Mi problema’

La canción forma parte de Iconos de la Banda , un proyecto con el que La Adictiva rinde homenaje a artistas y canciones que se han encargado de dejar una huella imborrable en la música mexicana.

La banda La Adictiva está de estreno con el lanzamiento de Mi Problema que grabaron junto a la reconocida cantante Marisela. La colaboración tiene más que satisfechos a los integrantes de la agrupación ya que la cantante es una de las voces más influyentes de la música romántica en español.

La agrupación originaria de Sinaloa unió su talento a la llamada “Dama de Hierro” para interpretar uno de los éxitos más representativos de su carrera musical, detalla elimparcial.com

La nueva versión conserva toda la esencia de la original, además de la fuerza y sentimiento de la banda.

La canción Mi Problema originalmente fue lanzada en la década de los ochentas y se convirtió en una canción fundamental dentro del repertorio de Marisela y un referente para generaciones enteras que encontraron en sus letras una forma de expresar el amor, el desamor y las heridas que deja una historia imposible de olvidar.

Ahora la canción renace a través de un encuentro musical que reúne a dos generaciones y dos estilos arraigados en el gusto del público.