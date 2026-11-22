La esencia urbana, el paisaje costero y el transporte más emblemático de la Perla del Pacífico dieron el salto al mundo digital con el lanzamiento de Mazalife: The Game, un videojuego independiente de simulación, conducción y exploración en tercera persona ambientado íntegramente en Mazatlán, Sinaloa.
Bajo el lema “Un puerto. Mil maneras de vivir.”, este proyecto creado por el desarrollador Gilberto Ávalos Osuna invita a los jugadores a ponerse al volante de una tradicional pulmonía —el icónico vehículo abierto de transporte turístico mazatleco— para recoger y trasladar pasajeros, así como recorrer libremente las calles, el Malecón y la zona costera de la ciudad a su propio ritmo.
En cuanto a su mecánica de avance, el título apuesta por una experiencia accesible y directa mediante partidas guardadas de forma local en el dispositivo, lo que permite ingresar al puerto y continuar el recorrido en cualquier momento sin depender de servidores multijugador complejos ni conexión permanente.
Plataformas disponibles, precio y llegada a Android
El videojuego debutó oficialmente en noviembre de 2026 para dispositivos móviles de Apple y ya cuenta con múltiples vías de acceso para los usuarios interesados:
iPhone y iPad (App Store): Catalogado en la categoría de simulación, destaca por ser un título ligero con un peso aproximado de 63.5 MB. Cuenta con clasificación 18+ y un precio de lanzamiento de 9.99 dólares en tiendas internacionales.
Versión Web: Dispone de acceso jugable directo desde el navegador de internet a través del portal mzt.tikal.online.
Android (Google Play): Esta aplicación está disponible para algunos dispositivos por 149 pesos.