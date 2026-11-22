La esencia urbana, el paisaje costero y el transporte más emblemático de la Perla del Pacífico dieron el salto al mundo digital con el lanzamiento de Mazalife: The Game, un videojuego independiente de simulación, conducción y exploración en tercera persona ambientado íntegramente en Mazatlán, Sinaloa.

Bajo el lema “Un puerto. Mil maneras de vivir.”, este proyecto creado por el desarrollador Gilberto Ávalos Osuna invita a los jugadores a ponerse al volante de una tradicional pulmonía —el icónico vehículo abierto de transporte turístico mazatleco— para recoger y trasladar pasajeros, así como recorrer libremente las calles, el Malecón y la zona costera de la ciudad a su propio ritmo.

En cuanto a su mecánica de avance, el título apuesta por una experiencia accesible y directa mediante partidas guardadas de forma local en el dispositivo, lo que permite ingresar al puerto y continuar el recorrido en cualquier momento sin depender de servidores multijugador complejos ni conexión permanente.