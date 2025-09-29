Lanzan nuevo tráiler de ‘Zootopia 2’ y adelantan canción de Shakira

Disney lanzó un nuevo tráiler y póster de Zootopia 2, la nueva aventura animada de Walt Disney Animation Studios. El tráiler cuenta con una nueva canción original, “Zoo”, interpretada por Shakira, quien regresa como la voz en inglés de Gazelle, la más grande artista pop de Zootopia.

En el tráiler también se da un primer vistazo a nuevos personajes y una población de reptiles oculta cuando los oficiales novatos Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran cara a cara con un misterioso reptil, Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan).

La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora.

La música y la letra de “Zoo” fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira, está producida por Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Ed Sheeran, y estará disponible desde el viernes 10 de octubre.

La música original de Zootopia 2 está compuesta Michael Giacchino y forma parte de la banda sonora que se lanzará el viernes 21 de noviembre, previo al estreno en cines de la película el 27 de noviembre.

Además de escribir y producir el sencillo “Zoo” con Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin realizan apariciones especiales en la cinta, prestando su voz en inglés a un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin.

Zootopia 2 se estrenará en los cines el 27 de noviembre de 2025.