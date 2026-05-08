Lanzan Paul McCartney y Ringo Starr el tema ‘Home To Us’

The Boys of Dungeon Lane es el primer álbum de estudio de McCartney desde McCartney III (2020) y el decimoctavo de su carrera en solitario.

El sencillo, producido por Andrew Watt, cuenta además con las voces de Chrissie Hynde de la banda The Pretenders y Sharleen Spiteri de Texas como coristas, y marca la primera vez que los dos músicos graban juntos un tema concebido íntegramente como dúo.

Los últimos dos Beatles vivos volvieron a unir sus voces: Paul McCartney y Ringo Starr lanzaron Home To Us , su primer dúo como solistas, adelanto del decimoctavo álbum en solitario de McCartney, The Boys of Dungeon Lane , que llegará al mercado el 29 de mayo.

El disco, según su sello discográfico, presenta a un artista “en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo”, que escribe sobre su infancia en Liverpool con una franqueza poco habitual, señala infobae.com

El primer adelanto del álbum había sido Days We Left Behind, publicado en marzo, que ya anticipaba el tono introspectivo del proyecto. Home To Us es el segundo corte en darse a conocer y el único del disco en el que participa un baterista invitado.

La canción surgió de manera casi accidental. Según relató Paul McCartney en un evento exclusivo para fanáticos celebrado el 5 de mayo en los estudios Abbey Road de Londres, Ringo Starr visitó el estudio para tocar la batería, y fue a partir de esa sesión que decidieron construir un tema pensado para él.

“Ringo fue al estudio y tocó un poco la batería. Le dije a Andrew: deberíamos hacer una canción y enviársela. Así que este tema está hecho pensando totalmente en Ringo“, explicó el músico.

La letra, que McCartney describió en el mismo medio como una reflexión sobre los orígenes de ambos, evoca los barrios humildes donde crecieron en Liverpool.

Starr proviene del Dingle, una zona que el propio compositor describió como dura: “Decía que lo asaltaban al volver a casa porque trabajaba. Aunque era una locura, era nuestro hogar”, señaló.

Sin embargo, el proceso de colaboración no estuvo exento de malentendidos. Cuando McCartney envió la demo a Starr, este grabó solo algunas líneas del coro, lo que llevó al primero a pensar que el tema no le convencía.

Para las voces de apoyo, McCartney convocó a dos amigas: Hynde y Spiteri, quienes aceptaron de inmediato. “Tuve la idea de que sería bonito escuchar voces femeninas. Chrissie Hynde dijo que lo haría, y Sharleen Spiteri también. Son amigas”, señaló.

Home To Us es la colaboración más reciente entre los dos ex beatles desde Now and Then (2023), la canción construida a partir de una grabación vocal de John Lennon recuperada en 1994 y presentada como el último tema de The Beatles.