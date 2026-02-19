$!Lanzan Pixar y Disney el primer tráiler de ‘Toy Story 5’

El estreno del primer tráiler de Toy Story 5 ya generó una fuerte reacción en redes y volvió a poner a la franquicia en el centro de la conversación del entretenimiento. La nueva película de Pixar y Disney marca el regreso de los personajes más queridos de la saga, encabezados por Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes deberán adaptarse a una nueva realidad en la que los juguetes compiten contra la tecnología en la vida de los niños. El avance oficial se publicó este 19 de febrero y en pocas horas acumuló millones de visualizaciones, confirmando el interés global por una historia que muchos consideraban cerrada tras Toy Story 3 y que volvió a expandirse con la cuarta entrega.

La cinta tiene fecha de estreno en cines el 19 de junio de 2026 y fue dirigida por Andrew Stanton, uno de los creativos históricos de Pixar responsable de películas como Buscando a Nemo y WALL·E. El tráiler presenta a la pandilla reunida nuevamente en la habitación de Bonnie, quien ahora es mayor y tiene nuevos intereses. El conflicto central surge con la llegada de Lilypad, un dispositivo inteligente tipo tablet con forma de rana que se convierte en el nuevo objeto favorito de la niña, detalla elimparcial.com Este elemento tecnológico simboliza el cambio generacional y la forma en que los juguetes tradicionales pierden protagonismo frente a pantallas y gadgets. La historia plantea así una reflexión sobre el juego, la imaginación y el paso del tiempo. En este avance, se puede observar a Woody y Buzz intentando mantenerse relevantes en la vida de Bonnie. A los juguetes enfrentando la presencia dominante de la tecnología., así como nuevas misiones y un reencuentro del grupo original, el tono mezcla nostalgia con un enfoque más contemporáneo, en línea con el público que creció con la saga.