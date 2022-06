$!Lanzan posters de ‘Monster High: The Movie’

Nickelodeon Animation ha brindado un primer vistazo exclusivo a los carteles de los personajes de Monster High: The Movie, que se estrenará en Nickelodeon y se transmitirá en Paramount + este otoño.

Basada en la amada línea de juguetes de Mattel, Monster High: The Movie sigue a Clawdeen Wolf (Miia Harris, Just Beyond ), quien nació mitad humana y mitad hombre lobo, después de llegar a su nueva escuela, Monster High. Rápidamente se hace amiga de sus compañeros de clase Frankie Stein (Ceci Balagot, Dispatches from Elsewhere ) y Draculaura (Nayah Damasen, Grey’s Anatomy), y por primera vez en su vida, Clawdeen siente que finalmente ha encontrado un lugar donde encaja y puede ser realmente ella misma, a pesar de mantener su mitad humana en secreto. Cuando un plan tortuoso para destruir Monster High amenaza con revelar su verdadera identidad, Clawdeen debe aprender a abrazar su verdadero corazón de monstruo y encontrar una manera de salvar el día, difundió ComicBlook.

Monster High: The Movie también está protagonizada por Case Walker ( The Other Two ) como Deuce Gorgon; Kyle Selig (“Mean Girls” en Broadway) como Mr. Komos; Marci T. House ( Día de los Muertos ) como directora Bloodgood; Scotch Ellis Loring ( Firehouse Dog ) como el padre de Clawdeen, Apollo; Steve Valentine ( mamá ) como el padre de Draculaura, Drácula; Jy Prishkulnik ( Más allá ) como Cleo de Nile; Lina Lecompte (En busca de la muerte ) como Lagoona Blue; Justin Derickson ( Cuando se encienden las farolas ) como Heath Burns; Lilah Fitzgerald ( Honey Girls ) como Ghoulia; y Nasiv Sall ( Descendientes 2) como Abadía Bominable. A lo largo de la película también se verán personajes favoritos de los fans del universo Monster High.