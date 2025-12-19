Lanzan primer avance de ‘Digger’, el filme de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

El proyecto, titulado oficialmente Digger , ha revelado su primer avance, mostrando a un Cruise con una apariencia cruda y madura, alejada del héroe de acción impecable al que estamos acostumbrados.

Durante años, Tom Cruise se ha dedicado a salvar la experiencia en salas con Top Gun y Misión Imposible . Sin embargo, el actor ha decidido dar un giro de 180 grados al ponerse bajo las órdenes de uno de los directores más exigentes y laureados de la historia: el mexicano Alejandro González Iñárritu.

El pequeño vistazo muestra a alguien tomar una pala, mientras se pasea por lo que pareciera ser una casa en el mar. La persona que tiene la pala se puede sospechar que se trata de Tom Cruise quien es el que tiene la pala. Este hace alusión a su nombre en inglés: “Digger”, que significa excavación.

La película ha seleccionado como una comedia catastrófica y narra como el hombre más poderoso del mundo trata de poder enseñar su humanidad a pesar de ser alguien que destruye todo, señala milenio.com

Fuentes cercanas al set sugieren que Iñárritu planea utilizar su técnica predilecta: tomas extremadamente largas y fluidas, similares a la proeza técnica de Birdman.

Imaginar a Tom Cruise, el maestro de la precisión física y las coreografías complejas, trabajando en planos secuencia de varios minutos sin cortes es el sueño de cualquier cinéfilo. Esta película no será solo una historia, será una experiencia técnica inmersiva.

La película tiene el lanzamiento programado para el mes de octubre del 2026, aún sin el día exacto confirmado. Este proyecto es la pieza central del nuevo contrato exclusivo que Cruise firmó con Warner Bros. Discovery. Tras décadas siendo la cara de otros estudios, Tom busca diversificar su legado.

Con Digger, el objetivo es claro: demostrar que no solo es la estrella de acción más grande del planeta, sino también uno de los actores dramáticos más capaces de su generación.