Lanzan primer avance de ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan

El visionario director detrás de obras maestras como Oppenheimer , Interstellar y la trilogía de El Caballero de la Noche , se embarca en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: una adaptación monumental del poema épico griego La Odisea de Homero .

Ahora, a casi un año de su estreno, Nolan finalmente reveló el primer vistazo de la película, que cuenta con un elenco de lujo encabezado por Zendaya, Matt Damon y Tom Holland, y promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de 2026.

Christopher Nolan mantuvo en secreto durante meses los detalles de su próxima producción, La Odisea . Tras el éxito arrasador de Oppenheimer , el cineasta británico confirmó que llevará a la pantalla su propia versión de esta legendaria historia.

Nolan vuelve a sus raíces cinematográficas, inspirado en las películas de efectos prácticos de Ray Harryhausen, pero con la escala de una superproducción hollywoodense moderna.

Con un presupuesto que podría superar los 300 millones de dólares (el más alto de su carrera), esta película promete redefinir el género de fantasía épica en formato IMAX, llevando a la gran pantalla uno de los relatos fundacionales de la humanidad, detalla milenio.com

La Odisea sigue la legendaria travesía de Odiseo, el astuto rey de Ítaca, quien tras la victoria en la Guerra de Troya emprende un periplo de diez años para reunirse con su fiel esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Enfrentándose a criaturas míticas como el cíclope Polifemo, las seductoras sirenas, la hechicera Circe y las furiosas tormentas provocadas por Poseidón, Odiseo y su tripulación navegan por mares y pruebas que desafían la astucia humana y la voluntad divina.

Esta epopeya de 12 mil versos, escrita por Homero hace más de 2 mil 800 años, no es solo una aventura de acción y fantasía, sino una reflexión profunda sobre el exilio, la lealtad, el ingenio y el anhelo de hogar.

Tras haber sido contratado inicialmente para dirigir Troya, lleva décadas soñando con este mundo. “Como cineasta, uno busca lagunas en la cultura cinematográfica, cosas que no se hayan hecho antes”.

El cineasta una historia tan impactante que exigió que Nolan se superara, necesitando “grandes escenarios, grandes estrellas, un gran espectáculo”.

“Rodamos más de dos millones de pies de película”, revela sobre los 91 días de rodaje. Y gran parte de ese metraje se filmó en alta mar, donde Odiseo zarpa con sus hombres curtidos en la batalla. “¡Es algo primitivo!”, exclama Nolan entre risas al hablar de mar abierto.

Nolan asegura que esta era la única manera de hacer una película como La Odisea, porque a diario se enfrenta a un mundo que le devuelve la batalla.

Nolan ha reunido un reparto estelar que combina veteranos de sus películas anteriores con nuevas caras de Hollywood, creando un ensamble que incluye a cuatro ganadores del Oscar y promesas en ascenso.

Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope: La esposa leal que resiste el asedio de pretendientes en Ítaca, aguardando el regreso de su esposo.

También están Tom Holland como Telémaco: El joven hijo de Odiseo, quien emprende su propia búsqueda para encontrar a su padre; Zendaya, en un rol secundario aún por revelar, posiblemente relacionado con las figuras femeninas míticas como una de las sirenas o Nausícaa.

Lupita Nyong’o tmbién es integrada en el elenco en un papel no especificado, aportando su carisma a las complejas dinámicas de la epopeya, Robert Pattinson se une al proyecto, potencialmente como un antagonista divino o uno de los compañeros de Odiseo y por último Charlize Theron, en un rol misterioso, que podría encajar en diosas como Atenea o Calipso.

Universal Pictures ha fijado el estreno mundial de La Odisea para el 17 de julio de 2026, una fecha que coincide con el patrón de sus grandes lanzamientos como Oppenheimer (2023) y Tenet (2020).

La película llegará exclusivamente a cines en formato IMAX, aprovechando la tecnología más avanzada para capturar la vastedad de los mares y la grandeza de las batallas míticas.