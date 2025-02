Lanzan primer avance de ‘The Fantastic Four’

Tras meses de anticipación, Marvel Studios finalmente ha revelado el primer adelanto su película del verano, The Fantastic Four: First Steps , la introducción del popular equipo de superhéroes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, esto no significa que no habrá amenazas, pero se puede observar la sombra del colosal villano Galactus sobre la ciudad de Nueva York es unos fotogramas, aunque se desconoce su verdadero rol en la historia.

De acuerdo con lo mostrado, también se puede confirmar que la película recontará los orígenes de los Fantastic Four, y se mantendrán fiel a lo mostrado en los cómics y películas anteriores, señala elimparcial.com

The Fantastic Four: First Steps llegará a cines el próximo 24 de julio y contará con un elenco de gran calibre; conformado por Pedro Pacal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Eban Moss-Bachrach, Ralph Inesson, Julia Garner y Nataha Lyonne.

A diferencia de otras producciones de Marvel, la promoción de The Fantastic Four: First Steps ha sido más reservada. No se han filtrado imágenes del set ni detalles significativos de la trama antes del teaser.