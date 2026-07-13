Lanzan primer tráiler de ‘Digger’ el nuevo filme de Iñárritu, protagonizado por Tom Cruise

Tom Cruise sorprendió a sus seguidores al aparecer con una transformación física radical en el primer tráiler de Digger, la nueva película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyo estreno está programado para el 2 de octubre.
El avance, difundido por Warner Bros., muestra al actor caracterizado como Digger Rockwell, un hombre de mayor edad y con sobrepeso, gracias a un elaborado trabajo de prótesis y maquillaje que modifica por completo su apariencia y lo aleja de la imagen con la que ha sido identificado durante décadas.
La película seguirá la historia de Rockwell, un personaje de carácter complicado que deberá enfrentar las consecuencias de un proyecto de perforación que termina fuera de control, en una trama que mezcla comedia, sátira y drama.
Durante su participación en la pasada CinemaCon, el actor aseguró que este personaje representa uno de los mayores desafíos de su carrera, señala elimparcial.com
“Este tipo de películas es la razón por la que quise hacer cine. Me tomó 40 años poder ponerme en los zapatos de Digger Rockwell”, dijo Tom Cruise.
De acuerdo con Warner Bros., el primer adelanto anticipa una producción de gran escala, con imágenes espectaculares y el sello narrativo que distingue a Alejandro González Iñárritu.
Con la combinación del reconocido director mexicano y una de las transformaciones más impactantes en la carrera de Tom Cruise, “Digger” se perfila como uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 2026.