Lanzan primer tráiler de ‘Digger’ el nuevo filme de Iñárritu, protagonizado por Tom Cruise

Tom Cruise sorprendió a sus seguidores al aparecer con una transformación física radical en el primer tráiler de Digger, la nueva película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyo estreno está programado para el 2 de octubre.

El avance, difundido por Warner Bros., muestra al actor caracterizado como Digger Rockwell, un hombre de mayor edad y con sobrepeso, gracias a un elaborado trabajo de prótesis y maquillaje que modifica por completo su apariencia y lo aleja de la imagen con la que ha sido identificado durante décadas.

La película seguirá la historia de Rockwell, un personaje de carácter complicado que deberá enfrentar las consecuencias de un proyecto de perforación que termina fuera de control, en una trama que mezcla comedia, sátira y drama.