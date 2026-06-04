Lanzan primer tráiler de ‘La Era de Hielo: Mundo de Lava’

El título Boiling Point (Punto de ebullición en inglés) o Mundo de Lava ofrece una pista sobre el escenario principal de la película. En esta ocasión, la manada dejará atrás los paisajes helados para adentrarse en zonas dominadas por la actividad volcánica, detalla infobae.com

El avance confirma que la película llegará a las salas en febrero de 2027. Se trata de la primera producción cinematográfica de la franquicia desde La Era de Hielo: Choque de mundos , estrenada en 2016.

Después de diez años sin una nueva película de la saga principal, La Era de Hielo regresará a los cines. Disney y 20th Century Animation publicaron el primer teaser oficial de La Era de Hielo 6: mundo de lava , la próxima entrega de la franquicia animada que volverá a reunir a Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck y Scrat.

Disney informó que Manny, Sid, Diego y sus compañeros viajarán a rincones nunca vistos del Mundo Perdido. Allí encontrarán enormes criaturas prehistóricas y una serie de amenazas relacionadas con erupciones, lava y terrenos inestables.

El adelanto comienza con Scrat, la popular ardilla dientes de sable, que aparece impulsada por los aires mientras la punta de su cola arde en llamas. Como ocurrió en las películas anteriores, su obsesión por la bellota vuelve a formar parte de la historia.

Detrás de él aparecen Manny, Ellie, Sid, Diego, Buck, Crash y Eddie. Todos intentan escapar de una erupción volcánica mientras grandes fragmentos de hielo salen despedidos por el aire.

La secuencia en cámara lenta incluye varias tomas cómicas: Sid se traga accidentalmente una abeja y termina chocando contra Diego. Más adelante, una roca caliente quema parte del pelaje de Ellie. Buck aprovecha la situación para cocinar una larva sobre su cabeza, mientras Crash y Eddie reciben nuevos golpes durante la huida.

La secuencia final introduce nuevamente a Baby Scrat, personaje que apareció por primera vez en la serie de Disney+ Ice Age: Scrat Tales. El pequeño sale despedido desde el volcán con una diminuta bellota en la boca.

La Era de Hielo 6: mundo de lava trae de regreso al elenco de voces original en inglés. Ray Romano volverá a prestar su voz a Manny. John Leguizamo retomará el personaje de Sid, mientras que Denis Leary regresará como Diego. También participarán nuevamente Queen Latifah como Ellie y Simon Pegg como Buck.

La Era de Hielo debutó en los cines en 2002. La película original recaudó aproximadamente 383 millones de dólares en la taquilla mundial y obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada.

La Era de Hielo 6: Boiling Point se estrenará exclusivamente en cines el 5 de febrero de 2027. La película cuenta con dirección de John Donkin y producción de Lori Forte.