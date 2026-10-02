Lanzan primer tráiler de la serie animada de Lionel Messi

Lionel Messi está llevando su legado futbolístico a un mundo fantástico. Messi and the Giants, una serie animada deportiva y de fantasía de Disney con producción ejecutiva del astro argentino mundial, presentó su primer adelanto este 2 de octubre en San Diego Comic-Con Málaga, en España. El tema principal de la serie, Vamos, vamos, vamos, fue grabado por Luck Ra, quien ha encabezado la lista Billboard Argentina Hot 100 en cuatro ocasiones. La canción aparece en el adelanto. La presentación, realizada ante más de 3 mil fans en el Hall M, ofreció un primer vistazo a la mitología, los personajes y la música de la serie, detalla billboard.com

Messi and the Giants sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alterna gobernada por gigantes. Para regresar a casa, tendrá que “competir en batallas de alto riesgo, parecidas al fútbol, usando poderosas ‘esferas’; derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de ‘Iko’, según un comunicado. “A diferencia de todos los demás, Leo no puede usar los poderes de código de este mundo para potenciar su juego, así que depende de sus verdaderas fortalezas, su habilidad, trabajo en equipo y determinación convirtiendo la historia en una aventura de un desvalido sobre el valor, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo”. El actor argentino Milo Burgess-Webb dará voz a Leo.

La serie se estrenará en 2027.