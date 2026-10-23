Lanzan primer tráiler de ‘Las Crónicas de Narnia: El Sobrino Mago’

El universo mágico creado por C. S. Lewis vuelve a cobrar vida en la pantalla con el lanzamiento oficial del primer avance de Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago. Netflix ha encendido las redes sociales al revelar las primeras imágenes de esta ambiciosa adaptación, que transportan a la audiencia a los orígenes de este reino legendario. El tráiler ofrece una deslumbrante muestra visual del nacimiento del mundo mágico, que despierta la nostalgia de los fans de hueso colorado y la curiosidad de una nueva generación.

Al frente de esta travesía se encuentra la cineasta Greta Gerwig, quien asume la dirección tras el fenómeno global de Barbie y su aclamado trabajo en Mujercitas, señala vanguardia.com Gerwig aporta su inconfundible visión artística y sensibilidad al desarrollo de los personajes, sin perder el respeto por la obra clásica de Lewis. Su propuesta promete un enfoque cinematográfico fresco y emotivo, capaz de equilibrar la fantasía con una narrativa profunda. En una decisión comercial de gran impacto, la película romperá con el esquema tradicional de la plataforma al estrenarse en salas de cine en febrero de 2027, antes de llegar a su catálogo de streaming. La estrategia contempla proyectar el filme en la pantalla grande, incluidas salas con formato IMAX, para que los espectadores disfruten de una experiencia inmersiva e imponente.

David McKenna, Beatrice Campbell y Emma Mackey forman parte del elenco.