Pero el audaz comandante militar y líder político francés no se deja intimidar y decide tomar el destino en sus propias manos, ¡nada menos que tomando el trono de Francia para sí mismo! viviendo una montaña rusa de emociones mientras sigue un viaje implacable hacia el poder, señala cinemacomics.com

Inicialmente, Napoleón estaba destinada a ser lanzada exclusivamente en Apple TV+, pero han sorprendido gratamente con la noticia de que también llegará a los cines, gracias a Sony Pictures.

Esta no es la única producción de Apple que sigue el modelo tradicional de estreno en cines. Han anunciado que futuras películas, incluyendo Killers of the Flower Moon, también tendrá su estreno en las salas de cine.