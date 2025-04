$!Lanzan primer trailer de ‘The Life of Chuck’ la nueva adaptación de Stephen King

El primer tráiler oficial de The Life of Chuck ha sido revelado por el estudio Neon. La cinta muestra un enfoque narrativo poco convencional para una adaptación de Stephen King. Protagonizada por Tom Hiddleston, la película cuenta la vida de Chuck Krantz de forma inversa: desde su muerte hasta su infancia.

Mike Flanagan, reconocido por su trabajo en The Haunting of Hill House y Doctor Sleep, no solo dirige esta adaptación, sino que también participó como editor y co escritor del guión junto al propio Stephen King. La colaboración entre ambos promete una narrativa cargada de simbolismo y emociones humanas, informó elimparcial.com.

La cinta está basada en la historia corta homónima escrita por Stephen King y forma parte de su colección If It Bleeds. En esta historia, Chuck Krantz interpretado por Tom Hiddleston vive eventos extraordinarios mientras su mundo se desmorona, pero la trama explora su existencia personal desde el final hacia el inicio de su vida, ofreciendo una perspectiva emocional y reflexiva.

La fecha de estreno está programada en Estados Unidos para el 06 de junio de 2025, sin embargo se espera que llegue a salas de cines mexicanos en el mes de agosto del mismo año.