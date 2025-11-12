$!Lanzan primer tráiler de ‘Toy Story 5’

Pixar y Disney han sorprendido al público con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Toy Story 5, una de las secuelas más esperadas del cine animado.

Después de varios años desde la última entrega, los juguetes más queridos del cine: Woody, Buzz Lightyear y compañía, regresan con una nueva aventura que promete emociones, nostalgia y una historia completamente renovada.

La quinta entrega de la saga de Pixar explorará el conflicto moderno entre los juguetes tradicionales y el avance de la tecnología digital, un tema muy relevante en la actualidad.

La trama se centrará en cómo Buzz Lightyear, Woody, Jessie, Forky y el resto de la pandilla deben enfrentarse a un nuevo “enemigo” en el tiempo de juego de Bonnie: una tableta interactiva llamada Lilypad, a la que, según rumores, dará voz Anna Faris, detalla milenio.com