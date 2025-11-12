$!Lanzan primer tráiler de ‘Toy Story 5’

Pixar y Disney han sorprendido al público con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Toy Story 5, una de las secuelas más esperadas del cine animado.
Después de varios años desde la última entrega, los juguetes más queridos del cine: Woody, Buzz Lightyear y compañía, regresan con una nueva aventura que promete emociones, nostalgia y una historia completamente renovada.
La quinta entrega de la saga de Pixar explorará el conflicto moderno entre los juguetes tradicionales y el avance de la tecnología digital, un tema muy relevante en la actualidad.
La trama se centrará en cómo Buzz Lightyear, Woody, Jessie, Forky y el resto de la pandilla deben enfrentarse a un nuevo “enemigo” en el tiempo de juego de Bonnie: una tableta interactiva llamada Lilypad, a la que, según rumores, dará voz Anna Faris, detalla milenio.com
Bonnie, ahora con unos ocho años, ha quedado totalmente absorta por este dispositivo, relegando a sus viejos amigos a un segundo plano.
Se ha adelantado que el personaje de Jessie, la vaquera, tendrá un rol central y más emotivo en la historia, mientras que los queridos Woody y Buzz Lightyear también regresarán y se reunirán para ayudarla a ella y a la pandilla a asegurarse de que los niños no olviden la magia de la imaginación y el juego sin pantallas.
Además, se espera una escena inicial “increíble” que involucrará a múltiples versiones de Buzz Lightyear, con Tim Allen prestando su voz a todos ellos.
Disney Pixar confirmó que Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026, marcando el regreso triunfal de una saga que ha acompañado a varias generaciones desde su debut en 1995.
El estudio también adelantó que la película será la más ambiciosa de la franquicia, combinando animación hiperrealista, tecnología de inteligencia artificial y una banda sonora compuesta nuevamente por Randy Newman, responsable de los clásicos You’ve Got a Friend in Me y We Belong Together.