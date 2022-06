$!Lanzan primer tráiler oficial de ‘Black Adam’, protagonizada por Dwayne Johnson

El tráiler comienza con la aparición de Doctor Fate de Pierce Brosnan y un adelanto de lo que veremos en Black Adam. Sin dudas, la película fue pensada para expandir el universo de DC y no solo para el personaje central. De nuevo con el tráiler, el mismo presenta los orígenes del villano con varias participaciones del Fate de Brosnan sobre el místico superhéroe de DC y por qué tardó 5.000 años en volver a la Tierra. “Fui un esclavo hasta que morí”, revela la voz de Johnson y agrega: “Entonces renací como un dios”.

Poco probable que Black Adam sea el único protagonista de la película ya que aparecen Hawkman (Aldis Hodge) y Atom Smasher (Noah Centineo) además de Dr. Fate. Seguramente la película se tenga más sorpresas y la aparición, aunque sea mínima, de Shazam. También cabe aclarar que parece existe una grave amenaza que mueve al personaje de Brosnan a reunir a la Sociedad de la Justicia de América.

Este ambicioso spin-off de Shazam (una de las películas más exitosas de DC-Warner), finalmente tendrá a The Rock luciendo su traje, sus músculos y por fin como el antihéroe creado por C. C. Beck y Otto Binder. Sin dudas es uno de los grandes estrenos del año en la industria de las adaptaciones comiqueras.

Dirigida por el catalán Jaume Collet-Serra (La huérfana, Jungle Cruise) y con un guión de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, la película la completa un enorme cast compuesto por Sarah Shahi como Adrianna, Marwan Kenzari como Ishmael, Quintessa Swindell como Cyclone, Bodhi Sabongui como Amon, y Pierce Brosnan como Dr. Fate.