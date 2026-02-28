Lanzan primeras imágenes del live action de ‘God of War’

La esperada adaptación live-action de God of War comienza a tomar forma. Amazon Prime Video compartió la primera imagen oficial de la serie basada en la popular franquicia de videojuegos, confirmando además que la producción ya se encuentra en marcha en Vancouver y que el proyecto cuenta con dos temporadas aseguradas desde su arranque.
La revelación generó una reacción inmediata entre seguidores del videojuego y del formato televisivo, quienes desde hace años esperaban noticias concretas sobre esta adaptación.
La imagen marca el inicio formal del proyecto y ofrece el primer vistazo al personaje principal en su versión para la pantalla chica.
La información fue confirmada por Prime Video y retomada por medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, fuentes que han seguido de cerca el desarrollo de la serie desde su anuncio inicial.
Uno de los puntos que más interés había generado era la elección del actor que daría vida a Kratos. Finalmente, Amazon confirmó que Ryan Hurst fue elegido para interpretar al Dios de la Guerra.
Hurst asume el reto de encarnar a uno de los personajes más reconocibles del mundo de los videojuegos, conocido por su carácter reservado, su fuerza y su historia marcada por la pérdida. En esta versión televisiva, el actor dará vida a un Kratos más cercano a la etapa nórdica de la saga, tal como se presenta en los títulos más recientes, señala elimparcial.com
A su lado estará Callum Vinson, quien interpretará a Atreus, el hijo de Kratos, un personaje central en el desarrollo emocional de la historia. Además del protagonista, la producción presentó un reparto amplio que da forma al universo nórdico de la serie.
El elenco confirmado incluye a Mandy Patinkin como Odin, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, Ed Skrein como Baldur, Danny Woodburn y Jeff Gulka como los hermanos Brok y Sindri.
Este conjunto de personajes anticipa que la serie explorará de forma directa los conflictos entre dioses, así como los eventos centrales del panteón nórdico que ya son conocidos por los jugadores.
La historia seguirá la línea narrativa de los videojuegos más recientes de la franquicia. La trama se sitúa después de la muerte de Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus. Ambos emprenden un viaje para cumplir su último deseo: esparcir sus cenizas desde el punto más alto de los nueve reinos.
Más allá del recorrido físico, la serie pondrá el foco en la relación entre padre e hijo. Según la descripción oficial, el eje central será el proceso de aprendizaje mutuo.
El equipo creativo reúne a figuras con experiencia en televisión y en la franquicia original. Ronald D. Moore funge como escritor, productor ejecutivo y showrunner. Su trayectoria incluye series como Outlander y Battlestar Galactica.
La dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Frederick E.O. Toye, mientras que la producción corre a cargo de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios y PlayStation Productions.
Con la producción ya en marcha, un reparto definido y un equipo creativo consolidado, God of War avanza como una de las adaptaciones más seguidas del momento.
La primera imagen oficial de God of War marca el inicio formal de una serie que busca trasladar el universo del videojuego a la televisión.
Con Ryan Hurst como Kratos, una historia centrada en la mitología nórdica y una producción respaldada por Prime Video y PlayStation Productions, el proyecto ya se perfila como uno de los estrenos más esperados dentro del catálogo de adaptaciones de videojuegos.