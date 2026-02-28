Lanzan primeras imágenes del live action de ‘God of War’

La esperada adaptación live-action de God of War comienza a tomar forma. Amazon Prime Video compartió la primera imagen oficial de la serie basada en la popular franquicia de videojuegos, confirmando además que la producción ya se encuentra en marcha en Vancouver y que el proyecto cuenta con dos temporadas aseguradas desde su arranque. La revelación generó una reacción inmediata entre seguidores del videojuego y del formato televisivo, quienes desde hace años esperaban noticias concretas sobre esta adaptación. La imagen marca el inicio formal del proyecto y ofrece el primer vistazo al personaje principal en su versión para la pantalla chica.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026

La información fue confirmada por Prime Video y retomada por medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, fuentes que han seguido de cerca el desarrollo de la serie desde su anuncio inicial. Uno de los puntos que más interés había generado era la elección del actor que daría vida a Kratos. Finalmente, Amazon confirmó que Ryan Hurst fue elegido para interpretar al Dios de la Guerra. Hurst asume el reto de encarnar a uno de los personajes más reconocibles del mundo de los videojuegos, conocido por su carácter reservado, su fuerza y su historia marcada por la pérdida. En esta versión televisiva, el actor dará vida a un Kratos más cercano a la etapa nórdica de la saga, tal como se presenta en los títulos más recientes, señala elimparcial.com