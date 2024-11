Lanzan primeras imágenes del live action de Lilo & Stitch

Otro de los anuncios especiales de la convención fue la más que confirmada Zootopia 2 la cual no se conoce la trama que tendrán, aunque sí que la estrella colombiana Shakira regresará para prestar su voz a Gazelle.

Y es que no es ajena la cercanía de la intérprete de Las Mujeres ya no lloran, con la cinta de Disney, ya que fue responsable de la canción principal de la película, Try Everything.

La película, así como su próxima secuela, está ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la conejo Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman). Zootopia 2 está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush.

Muchas secuelas fueron anunciadas en el marco del panel de Pixar en la D23 Brasil, entre las que generaron mayor revuelo se encuentran Toy Story 5, Los Increíbles 3; dos de los grandes clásicos de Pixar que aseguran tener gran éxito en taquillas.

Otro de los títulos que fueron confirmados, fue La Era de Hielo 6 y aunque no hicieron grandes revelaciones sobre su trama, se confirmó que las voces que le darán vida a los personajes principales en su idioma original serán; Queen Latifah, Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary y Simon Pegg.