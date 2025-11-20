Lanzan primeras imágenes del live action de ‘The Legend of Zelda’

El live action de The Legend of Zelda por fin tomó forma, Nintendo ya mostró las primeras imágenes oficiales, en ellas aparecen Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth transformados en Zelda y Link, dando un primer vistazo al tono que busca la producción.
Las fotos dejan claro que Wes Ball y su equipo estudiaron bien la estética de los juegos y el atuendo de Zelda, recuerda mucho al de Breath of the Wild, lo que apunta a que será una adaptación muy fiel al material original.
The Legend of Zelda llegará a los cines en 2027, la producción ya se está filmando en Nueva Zelanda y aunque no hay una fecha exacta de cuándo terminarán es muy probable que con el paso de los meses vayan compartiendo más avances.
El filme es uno de los estrenos más esperados por los fans y en su universo tiene tantas posibilidades que podría convertirse fácilmente en una nueva saga de películas, detalla quien.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por MODERNNOTORIETY (@modernnotoriety)
Una publicación compartida por MODERNNOTORIETY (@modernnotoriety)
El director Wes Ball, conocido por El reino del planeta de los simios, está al frente del proyecto. A pesar de los rumores, Nintendo decidió mantener un perfil bajo con el elenco, apostando por actores jóvenes que todavía no están ligados a grandes producciones de Hollywood.
Esto podría convertirse en una oportunidad enorme para que estas nuevas caras den su salto a la fama. Con más de 140 millones de copias vendidas alrededor del mundo, The Legend of Zelda no solo es una de las franquicias más queridas de Nintendo, sino también una de las más importantes en la historia de los videojuegos.
Por eso, la atención y el cuidado detrás de esta película son clave y habrá que ver si Nintendo logra repetir un éxito similar al de Super Mario Bros la película y conquistar tanto a fans veteranos como a quienes apenas conocen la saga.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Nintendo Latinomérica (@nintendolatam)
Una publicación compartida por Nintendo Latinomérica (@nintendolatam)