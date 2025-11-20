Lanzan primeras imágenes del live action de ‘The Legend of Zelda’

El live action de The Legend of Zelda por fin tomó forma, Nintendo ya mostró las primeras imágenes oficiales, en ellas aparecen Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth transformados en Zelda y Link, dando un primer vistazo al tono que busca la producción. Las fotos dejan claro que Wes Ball y su equipo estudiaron bien la estética de los juegos y el atuendo de Zelda, recuerda mucho al de Breath of the Wild, lo que apunta a que será una adaptación muy fiel al material original.

The Legend of Zelda llegará a los cines en 2027, la producción ya se está filmando en Nueva Zelanda y aunque no hay una fecha exacta de cuándo terminarán es muy probable que con el paso de los meses vayan compartiendo más avances. El filme es uno de los estrenos más esperados por los fans y en su universo tiene tantas posibilidades que podría convertirse fácilmente en una nueva saga de películas, detalla quien.com