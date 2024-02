“Aquí no hay tiempo pa perder, aquí se vino pa tomar, como nunca me van a ver, porque me voy a desatar, me queda pólvora de ayer, y hoy la vengo a disparar, agarré vuelo y ya no le voy a bajar”, versa la primera estrofa la canción interpretada por Nodal.

René Perez Joglar, nombre real de Residente, es conocido por ser una de las voces más influyentes y atrevidas de la música latina, quien no ha dejado de traspasar los límites del rap en español.