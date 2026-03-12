Lanzan segundo tráiler de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

El universo editorial y de moda que marcó a toda una generación vuelve al cine. A casi dos décadas del estreno de The Devil Wears Prada en 2006, 20th Century Studios presentó el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2, una secuela que recupera a los personajes centrales de la historia ambientada en la revista ficticia Runway.
El avance confirma el regreso del elenco principal encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, además de la incorporación del actor Kenneth Branagh.
La producción retoma el estilo narrativo que hizo popular a la primera película: intrigas dentro de la industria editorial, exigencias laborales al límite y un entorno marcado por la influencia de la moda en Nueva York.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del tráiler es la confirmación del regreso completo del elenco principal.
Meryl Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora en jefe de la revista Runway, personaje conocido por su estilo de liderazgo estricto y su influencia dentro del mundo de la moda, detalla elimparcial.com
Junto a ella regresan Anne Hathaway como Andrea “Andy” Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling.
El tráiler muestra a Andy, Emily y Nigel funcionando como colaboradores cercanos de Miranda, atendiendo solicitudes, coordinando tareas y moviéndose dentro del ritmo acelerado que caracteriza a la revista.
Además del elenco original, la secuela suma al actor británico Kenneth Branagh, quien se integra al proyecto con un personaje que todavía no ha sido detallado públicamente.
La inclusión de Branagh amplía el reparto y sugiere la posible incorporación de nuevas dinámicas dentro del entorno editorial que rodea a la revista Runway.
La secuela conserva parte del equipo creativo que participó en la primera película, la dirección a cargo de David Frankel, el guion hecho por Aline Brosh McKenna, quien retoma la escritura del libreto.
La participación de ambos busca mantener el estilo narrativo que caracterizó a la película original, que combinó comedia, drama laboral y referencias a la industria de la moda.
El nuevo avance presenta varias escenas que retoman el ambiente de la industria editorial en Nueva York. Las imágenes incluyen reuniones dentro de la redacción de Runway, eventos relacionados con la moda, pasarelas y viajes de trabajo, secuencias con vestuarios llamativos y combinaciones de colores intensos.
Una de las escenas más comentadas del adelanto es la que explica el contexto del vestido rojo que Miranda Priestly usa en el material promocional de la película, elemento que aparece en la portada oficial del filme.
La secuela se inspira nuevamente en el mundo narrativo desarrollado por la escritora Lauren Weisberger, autora de la novela en la que se basó la película original.
Ese universo se centra en el funcionamiento de una revista de moda de alto perfil, así como en las relaciones laborales y personales que se desarrollan dentro de ese entorno.
La película tiene estreno programado en cines para el 1 de mayo de 2026, fecha en la que volverá a las pantallas el universo de Runway.