Lanzan segundo tráiler de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

El universo editorial y de moda que marcó a toda una generación vuelve al cine. A casi dos décadas del estreno de The Devil Wears Prada en 2006, 20th Century Studios presentó el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2, una secuela que recupera a los personajes centrales de la historia ambientada en la revista ficticia Runway. El avance confirma el regreso del elenco principal encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, además de la incorporación del actor Kenneth Branagh. La producción retoma el estilo narrativo que hizo popular a la primera película: intrigas dentro de la industria editorial, exigencias laborales al límite y un entorno marcado por la influencia de la moda en Nueva York.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del tráiler es la confirmación del regreso completo del elenco principal. Meryl Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora en jefe de la revista Runway, personaje conocido por su estilo de liderazgo estricto y su influencia dentro del mundo de la moda, detalla elimparcial.com Junto a ella regresan Anne Hathaway como Andrea “Andy” Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling. El tráiler muestra a Andy, Emily y Nigel funcionando como colaboradores cercanos de Miranda, atendiendo solicitudes, coordinando tareas y moviéndose dentro del ritmo acelerado que caracteriza a la revista.

Preparen sus mejores atuendos 👠#ElDiabloVisteALaModa2 estrena el 30 de abril, solo en cines 🍿 pic.twitter.com/EFBeMB7Edd — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) March 12, 2026