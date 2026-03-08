Lanzan Shakira y Beéle en colaboración el tema ‘Algo tú’

La colaboración entre Shakira y Beéle se convierte en un homenaje directo a la cultura de Barranquilla y el Carnaval, según confirmaron ambos artistas al anunciar el sencillo Algo Tú, grabado durante las celebraciones en la capital del Atlántico. El lanzamiento global del tema fue fijado para el pasado miércoles 4 de marzo y, de acuerdo con una publicación oficial, estará disponible en plataformas de streaming. La presentación anticipada de este nuevo trabajo discográfico de la dupla barranquillera tuvo lugar durante el reciente concierto gratuito que ofreció Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México frente a más de 400 mil personas.

Allí se escuchó por primera vez un fragmento del estribillo, insuflando expectación entre los asistentes y seguidores globales. La artista publicó en sus redes sociales, señala infobae.com La composición integra figuras y referencias de la geografía local y la identidad colombiana, abordando lugares emblemáticos, expresiones populares y nombres clave de la música tradicional.