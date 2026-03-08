Lanzan Shakira y Beéle en colaboración el tema ‘Algo tú’

La colaboración entre Shakira y Beéle se convierte en un homenaje directo a la cultura de Barranquilla y el Carnaval, según confirmaron ambos artistas al anunciar el sencillo Algo Tú, grabado durante las celebraciones en la capital del Atlántico.
El lanzamiento global del tema fue fijado para el pasado miércoles 4 de marzo y, de acuerdo con una publicación oficial, estará disponible en plataformas de streaming.
La presentación anticipada de este nuevo trabajo discográfico de la dupla barranquillera tuvo lugar durante el reciente concierto gratuito que ofreció Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México frente a más de 400 mil personas.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Shakira (@shakira)
Una publicación compartida por Shakira (@shakira)
Allí se escuchó por primera vez un fragmento del estribillo, insuflando expectación entre los asistentes y seguidores globales. La artista publicó en sus redes sociales, señala infobae.com
La composición integra figuras y referencias de la geografía local y la identidad colombiana, abordando lugares emblemáticos, expresiones populares y nombres clave de la música tradicional.
La letra completa, difundida por ambos artistas, contiene líneas como “Una orilla de esas del Tayrona” y “Voy a hacerte una casa en el aire al laíto de la de Escalona”, identificando al Parque Nacional Tayrona y homenajeando al compositor Rafael Escalona, autor de La casa en el aire.
El sencillo es un recorrido lírico por símbolos y sonoridades de la costa Caribe colombiana, como quedó establecido tanto en la grabación local en Barranquilla como en la selección de referencias en la letra.
La canción reivindica expresiones del habla popular y juega con metáforas musicales y geográficas.
Entre los guiños más destacados se encuentran menciones al río Magdalena, que conecta la tradición costera con una de las arterias fluviales más importantes del país. “Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca”, una afirmación cargada de evocación identitaria.
La propuesta creativa de Shakira y Beéle refuerza la conexión emocional con el público local, mientras amplifica la proyección internacional de Barranquilla y el Carnaval.
El uso de expresiones como “Tú eres que cule bombón”, en referencia a la jerga regional para destacar algo o alguien especial, confirma una intención deliberada de enraizar el tema en el idioma cotidiano del Caribe colombiano.
Este lanzamiento responde directamente a la creciente demanda de producciones musicales capaces de traducir el patrimonio cultural colombiano a un público global.
A través de Algo Tú, los artistas sitúan a Barranquilla y a la ciudad caribeña en el centro de la industria latina e internacional, reivindicando la pertenencia y el orgullo regional como motores creativos y emocionales.