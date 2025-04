Lanzan tema Banda MS y Luis Antonio López ‘El Mimoso’

Próximas presentaciones de la agrupación

Abril 26: San Luis Potosí, SLP

Mayo 4: New Orleans Heritage Festival, Nuevo Orleans

Mayo 24: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Mayo 31: Napa Valley, California

Junio 7: Denver, Co.

Junio 8: Salt Lake City, Utah

Junio 28: Arena Guadalajara, Jalisco.

Septiembre 12: Las Vegas, Nevada

Septiembre 13: Phoenix, Arizona

Octubre 4: Allstate Arena, Rosemont, IL (Chicago)

Octubre 24: Dickies Arena, Ft. Worth, TX

Octubre 25: Don Haskins Center, El Paso, TX

Noviembre 14: Arena Monterrey

Noviembre 21: Smart Financial Centre, Sugar Land, TX (Houston)

Noviembre 22: Bert Ogden Arena, Edinburg, TX

Diciembre 19: Arena CDMX

Canción Sé sincera corazón

Sé sincera, corazón, y por mí no te preocupes.

¿Hay amor o no hay amor?

Yo sé tomar mi distancia, tus besos saben a nada.

Sé rápida, concisa y sin rodearla.

Sé sincera, corazón, ¿pa’ dónde apunta la flecha?

Revivamos el amor o dejamos que se muera.

Tú tienes la decisión, yo me acomodo a lo que venga.

¿Hay amor o no hay amor?

A mí me hablas con la neta.

Total, que no he de perdernada que no me merezca.

Allá tú y lo que decidas, nomás te pido un favor: por aquí ni te aparezcas.

Sé sincera, corazón.