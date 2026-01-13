Lanzan tráiler de ‘Avengers: Doomsday’, protagonizado ahora por Tenoch Huerta

Marvel presentó el nuevo teaser de Avengers: Doomsday, protagonizado por Tenoch Huerta, quien vuelve a dar vida al personaje de Namor. Hay que recodar que dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales hace unos días, pero al fin podemos verlas de manera oficial. Cada teaser nos revela el regreso de algunos de nuestros héroes favoritos. En los pasados adelantos ya vimos a Steve Rogers, Thor, Profesor Xavier, Magneto y Cíclope, quienes se unirán para enfrentar al nuevo villano de Marvel.

En el nuevo adelanto se puede ver el regreso de Tenoch Huerta como Namor, así como el de Los 4 Fantásticos, quienes por fin se integran al UCM, detalla milenio.com “He perdido a todos mis seres queridos. El Rey tiene sus deberes: preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo los míos”, le dice Shuri a Namor, en un encuentro entre los Talocanos y Wakandianos. El cierre del teaser adelanta el regreso de todos estos personajes en Avengers: Doomsday.