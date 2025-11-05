Lanzan tráiler de ‘Calurosa Navidad, La Película’ con Julieta Venegas como invitada

El tráiler de “Calurosa Navidad, La Película” adelanta una historia tan absurda como encantadora. Titirilquén, el pueblo donde viven los protagonistas, atraviesa una inusual ola de calor durante la Navidad, amenazando con cancelar todas las celebraciones, de acuerdo con elimparcial.com.

La cinta será la segunda adaptación cinematográfica del show creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, y promete traer de vuelta a los entrañables personajes de Titirilquén en una aventura navideña fuera de lo común.

El clásico programa chileno 31 Minutos regresó a la gran pantalla con una historia llena de humor, música y espíritu festivo al estrenar el tráiler oficial de Calurosa Navidad, La Película, una producción original de 31 ETG Studios y Aplaplac, que llegará en exclusiva a Amazon Prime Video el 21 de noviembre de 2025.

La situación se complica cuando un representante del Viejo Pascuero (Santa Claus) anuncia que el legendario repartidor de regalos no visitará la localidad debido a las altas temperaturas.

Ante esta noticia, el equipo de reporteros del noticiero 31 Minutos decide intervenir. El reportero estrella Juan Carlos Bodoque, famoso por su inconfundible voz y su espíritu aventurero, es enviado en una misión urgente al Polo Norte para recuperar los obsequios perdidos y salvar la Navidad.

Entre los momentos destacados, se revela una de las grandes sorpresas del proyecto: la participación especial de la cantante mexicana Julieta Venegas, quien interpreta una canción original dentro del show montado por los personajes.

La participación de Julieta Venegas añade un toque musical y emocional al filme. Conocida por éxitos como Me voy, Eres para mí y Limón y sal, la artista mexicana colaborará en una secuencia especial en la que interpreta una pieza inédita creada especialmente para la película.

“Calurosa Navidad”, La Película está dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, y estará disponible en Amazon Prime Video para más de 240 países y territorios a partir del 21 de noviembre de 2025.