Lanzan tráiler de ‘La muerte de Robin Hood’, la nueva película de Hugh Jackman

El mundo del cine en muchas ocasiones retrata a personajes históricos, ya sea de la vida real o leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo, y una de las más utilizadas es la de Robin Hood, el ladrón que roba a los ricos para darle a los pobres.
Desde la versión animada de Disney hasta varios live action, han presentado la vida de esta figura icónica del folclor inglés, pero ahora es Hugh Jackman y la casa productora A24 quienes presentarán su muerte.
A través de las redes sociales, tanto el actor como la casa productora presentaron el primer avance de la nueva cinta, en la que se verá la muerte de Robin Hood, este icónico personaje que ha sido parte importante de la cultura pop.
Una publicación compartida por The Death of Robin Hood (@deathofrobinhood)
En el clip se ve a Robin de avanzada edad y con un gran cansancio, interpretado por el actor Hugh Jackman. Lidiando con su pasado tras una vida de crimen y asesinato, Robin Hood resulta gravemente herido tras una batalla que creía sería la última. En manos de una misteriosa mujer, se le ofrece una oportunidad de salvación, detalla milenio.com
La película llegará a los cines este año, aunque aún no se menciona la fecha exacta. La cinta de La muerte de Robin Hood cuenta con un elenco lleno de grandes y reconocidas estrellas de Hollywood, siendo encabezado por Hugh Jackman, quien interpreta a Robin Hood en sus últimos momentos de vida.
A él se le unen la actriz Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, Noah Jupe y Elijah Ungvary. Aunque Robin Hood no es un personaje histórico, su muerte, así como su vida y hazañas, son escritas en la balada A Gest of Robyn Hode.
Aquí se puede saber que Robin Hood perdió la vida después de una traición, pues él, sintiéndose gravemente enfermo, acude a Kirklees para que su prima, la priora, le practique una sangría (remedio común de la época).
Sin embargo, ella lo engaña y lo deja desangrarse deliberadamente. Antes de morir, Robin dispara una última flecha desde su ventana y pide ser enterrado donde esta caiga.
