Lanzan tráiler de ‘La muerte de Robin Hood’, la nueva película de Hugh Jackman

El mundo del cine en muchas ocasiones retrata a personajes históricos, ya sea de la vida real o leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo, y una de las más utilizadas es la de Robin Hood, el ladrón que roba a los ricos para darle a los pobres. Desde la versión animada de Disney hasta varios live action, han presentado la vida de esta figura icónica del folclor inglés, pero ahora es Hugh Jackman y la casa productora A24 quienes presentarán su muerte. A través de las redes sociales, tanto el actor como la casa productora presentaron el primer avance de la nueva cinta, en la que se verá la muerte de Robin Hood, este icónico personaje que ha sido parte importante de la cultura pop.

En el clip se ve a Robin de avanzada edad y con un gran cansancio, interpretado por el actor Hugh Jackman. Lidiando con su pasado tras una vida de crimen y asesinato, Robin Hood resulta gravemente herido tras una batalla que creía sería la última. En manos de una misteriosa mujer, se le ofrece una oportunidad de salvación, detalla milenio.com La película llegará a los cines este año, aunque aún no se menciona la fecha exacta. La cinta de La muerte de Robin Hood cuenta con un elenco lleno de grandes y reconocidas estrellas de Hollywood, siendo encabezado por Hugh Jackman, quien interpreta a Robin Hood en sus últimos momentos de vida.