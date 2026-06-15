Lanzan tráiler de la nueva cinta de Brad Pitt ‘Heart of the beast’

Los perros son, sin duda, el mejor amigo del hombre.

Esa es la conclusión del primer tráiler de “Heart of the Beast“, una brutal historia de supervivencia protagonizada por Brad Pitt y un fiel pastor alemán, que Paramount estrenó en CinemaCon.

Pitt interpreta a un ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército que vive aislado del mundo, pero que debe regresar a la civilización después de que su avioneta se estrellara en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska.

Pitt ofrece una interpretación conmovedora y sobrecogedora de un hombre que lucha contra el trastorno de estrés postraumático, pero quien realmente destaca es el perro de servicio retirado que lo protege de osos, lobos y otras bestias.

“Lo que importa no es el tamaño del perro en la pelea, sino la intensidad de la pelea en el perro”, le dice Pitt a su mejor amigo canino en el emocionante tráiler.

—Te voy a llevar a casa —le asegura después—. Simplemente tenemos que hacerlo por las malas.

Las palabras de Pitt parecen muy acertadas. En “El corazón de la bestia”, su personaje y el perro tienen que escalar vertiginosas cumbres montañosas y vadear ríos embravecidos en un intento desesperado por sobrevivir.

La película reúne a Pitt con David Ayer, director de la épica bélica de la Segunda Guerra Mundial de 2014, “Furia”. El reparto incluye al ganador del Óscar JK Simmons, un maestro de la acción visceral y estremecedora, habiendo dirigido también películas como “End of Watch” y “The Beekeeper”. También dirigió la película de DC “Escuadrón Suicida”, una experiencia que prometía ser casi tan brutal como cualquier cosa que haya plasmado en pantalla en “El corazón de la bestia”.

Pitt produjo “Heart of the Beast” junto a Damien Chazelle, el cineasta ganador del Oscar responsable de “Whiplash” y “La La Land”.

Paramount presentó el material en CinemaCon como parte de su evento anual para propietarios de salas de cine.

El estudio también adelantó secuelas de “Paw Patrol” y “Angry Birds”, y anunció que está desarrollando una continuación de “Top Gun: Maverick”.

Esta es la primera vez que Paramount participa en CinemaCon desde que David Ellison adquirió la compañía por más de 8 mil millones de dólares.

El magnate está a la espera de la aprobación regulatoria para un acuerdo de fusión entre Warner Bros. y Paramount, lo que ha generado un intenso debate entre los propietarios de salas de cine, algunos de los cuales temen que esto reduzca la cantidad de películas que pueden proyectar.