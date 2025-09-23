Lanzan tráiler de la nueva serie de IT

HBO Max liberó el primer tráiler oficial de “It: Bienvenidos a Derry”, la nueva serie, precuela que expande el universo creado por Stephen King.

Esta producción está ambientada en los años sesenta, y promete revelar los orígenes de Pennywise, el payaso más aterrador del cine.

La serie, producida por Warner Bros. Television, llega bajo la dirección de Andy Muschietti, responsable de las dos películas de It (2017 y 2019), lo que asegura una continuidad estética y narrativa con la saga que conquistó a millones de fanáticos del terror.

“It: Bienvenidos a Derry” se estrenará el 26 de octubre de 2025 en HBO y en la plataforma HBO Max, justo a tiempo para maratonearla durante la temporada de Halloween.

La historia llevará al espectador de regreso a Derry, Maine, mostrando cómo la presencia maligna que da vida a Pennywise ha acechado a la ciudad desde hace décadas. Además, explorará las raíces del terror psicológico que King desarrolló en su novela original, de acuerdo con elimparcial.com.

El tráiler deja ver guiños directos a la obra literaria y a las películas, incluyendo escenarios clásicos de Derry y las primeras manifestaciones del aterrador payaso. Aunque aún no se ha revelado si Bill Skarsgård volverá a interpretar a Pennywise, lo que sí se confirma es que el proyecto busca ampliar el universo de “It” con nuevos personajes y un trasfondo más oscuro.

Con esta producción, HBO Max refuerza su catálogo de terror original, apostando por franquicias de gran impacto y asegurando que los fanáticos tengan un estreno de alto perfil en octubre.