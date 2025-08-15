Lanzan trailer de la segunda temporada de ‘Peacemaker’

HBO y DC han presentado un nuevo y llamativo tráiler, no apto para menores, de la segunda temporada de Peacemaker, protagonizada por John Cena. Esta producción, creada por James Gunn, debutó en 2022 como un exitoso spin-off del universo DC, llevando a un personaje menor de los cómics a la primera línea. La nueva entrega retomará la historia justo donde terminó la primera temporada, con el mercenario patriótico Chris Smith intentando reconciliar su pasado con su renovado sentido de propósito.

En esta temporada, Peacemaker explorará universos alternativos mediante un portal dimensional, eligiendo incluso uno en el que la gente realmente lo aprecia. Este elemento de ciencia ficción amplía el alcance narrativo de la serie y promete momentos impredecibles dentro de su característico estilo irreverente, señala elimparcial.com Uno de los elementos más destacados del avance es la conexión con la película Superman dirigida por James Gunn. El personaje de Rick Flag Sr., interpretado por Frank Grillo, servirá como enlace entre ambas producciones.