Lanzan trailer de la segunda temporada de ‘Peacemaker’

HBO y DC han presentado un nuevo y llamativo tráiler, no apto para menores, de la segunda temporada de Peacemaker, protagonizada por John Cena.
Esta producción, creada por James Gunn, debutó en 2022 como un exitoso spin-off del universo DC, llevando a un personaje menor de los cómics a la primera línea.
La nueva entrega retomará la historia justo donde terminó la primera temporada, con el mercenario patriótico Chris Smith intentando reconciliar su pasado con su renovado sentido de propósito.
En esta temporada, Peacemaker explorará universos alternativos mediante un portal dimensional, eligiendo incluso uno en el que la gente realmente lo aprecia. Este elemento de ciencia ficción amplía el alcance narrativo de la serie y promete momentos impredecibles dentro de su característico estilo irreverente, señala elimparcial.com
Uno de los elementos más destacados del avance es la conexión con la película Superman dirigida por James Gunn. El personaje de Rick Flag Sr., interpretado por Frank Grillo, servirá como enlace entre ambas producciones.
Además, el dispositivo dimensional que utiliza Peacemaker está relacionado con la tecnología de Lex Luthor, vista en la reciente cinta del Hombre de Acero.
El tráiler, denominado Redband, muestra escenas llenas de violencia explícita, humor ácido y situaciones políticamente incorrectas, entre ellas, a Peacemaker lidiando con las secuelas de una fiesta descontrolada.
También aparece Vigilante molesto por no haber sido invitado, y la introducción de un misterioso personaje alienígena que podría jugar un papel clave en la trama.
James Gunn no solo creó y escribió la serie, sino que también dirige algunos episodios junto a Greg Mottola, Peter Sollett y Althea Jones. Gunn, reconocido por The Suicide Squad y la saga Guardians of the Galaxy, imprime en Peacemaker su característico equilibrio entre violencia desmedida, comedia negra y momentos emotivos.
Tal como ocurrió en su primera temporada, la serie mantiene un tono irreverente que recuerda a The Boys, combinando escenas crudas con un trasfondo emocional.
Esta mezcla ha sido clave para su éxito, permitiendo que conviva con producciones más optimistas como la nueva Superman dentro del renovado DCU. Desde su primera temporada, Peacemaker , es decir, para mayores de edad.
La segunda temporada de Peacemaker se estrenará el 21 de agosto de 2025 en HBO Max. Con nuevas misiones, un equipo ampliado y un humor políticamente incorrecto, la serie promete superar las expectativas y consolidarse como uno de los títulos más explosivos del nuevo universo DC.