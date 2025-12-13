Lanzan tráiler de la tercera temporada de la serie ‘Euphoria’

Aunque se trata de un breve adelanto, por fin se puede ver nuevamente a los protagonistas regresando a sus papeles luego de tres largos años de espera. Zendaya, Jacob Elordi y Hunter Schafer son quienes se roban este primer adelanto.

La plataforma de streaming compartió un video en sus redes sociales donde muestra breves adelantos de las producciones que llegarán a su catálogo en 2026, incluyendo La Casa del Dragón, The Pitt, Lanterns , y por supuesto, la tercera temporada de Euphoria .

Luego de tres largos años de esperar, finalmente HBO Max complació a sus suscriptores y mostró las primeras imágenes de la tercera temporada de Euphoria , la popular serie protagonizada por Zendaya.

El primer adelanto de la tercera temporada de Euphoria comienza con la voz de Zendaya, quien da vida a Rue Bennett: “No hay vuelta atrás. Unos años después de la secundaria, no sé si la vida fue exactamente lo que deseaba”.

También se puede ver por primera vez al actor Adewale Akinnuoye, quien se sumó al cast de Euphoria en esta nueva temporada. Su participación es breve, pero podemos escucharlo en acción diciendo: “entras a mi casa y ni siquiera te presentas..” a Rue, quien aparentemente no puede dejar el caos atrás.

En el teaser, de apenas 13 segundos, también podemos ver nuevamente a Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow) y Maddy (Alexa Demie), detalla milenio.com

Algo que llama la atención del primer teaser de Euphoria es la ausencia de Rosalía, quien ya confirmó su participación en la serie.

Se desconoce la razón por la cual la cantante española no tiene participación en el primer vistazo de la nueva temporada de Euphoria, aunque hace semanas ya la pudimos ver caracterizada y lista para su papel.

HBO anunció de manera oficial que la tercera temporada de Euphoria se estrenará el 3 de abril de 2026 en su plataforma de streaming.

El regreso de la serie se dará tras más de cuatro años sin episodios nuevos, lo que la convierte en uno de los lanzamientos más esperados dentro del catálogo de producciones originales de la compañía.